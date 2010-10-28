В чем вершина счастья для европейских женщин

Поддержание собственного идеального веса возглавило рейтинг представлений о счастье современных европейских женщин. Проведенное в Евросоюзе социологическое исследование показало, что слабый пол ставит заботу о собственной фигуре даже выше личных отношений с сильной частью человечества, сообщает радиостанция Би-би-си.

По мнению большинства жительниц Евросоюза, излишний вес ведет к более значительным и глубоким личным негативным переживаниям, нежели неспособность найти себе идеального партнера. При этом сохранение идеального веса, фигуры и внешнего вида ценится ими больше, нежели романтическая связь с близким человеком.

"У европейских женщин вопрос о собственном весе вышел на первое место среди жизненных приоритетов", - заявила участвовавшая в обработке данных исследования профессор Пэм Спарр. "Во многом это происходит из-за особенностей нынешней западной цивилизации, когда женская красота ассоциируется в первую очередь с хорошей фигурой, - отметила она. - Создалась ситуация, когда страдающие излишним весом люди негативно воспринимаются обществом".

ami-tass.ru