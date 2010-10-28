В американской семье 3 детей родились в "магические" дни

На первый взгляд, в этом нет ничего выдающегося: в семье на свет появился ребенок, в дате рождения которого совпадают все три цифры. Однако повторить подобное три года подряд - вот это поистине уникальное достижение.

В США такое пока удалось только чете Сопер из американского города Рокфорд, у которой 10 октября этого года случилось пополнение. Девочка, которую назвали Сеарра Николь, стала уже третьим их чадом, родившимся в "магическую" дату. 9 сентября прошлого года на свет появился сын Кэмерон. Старший же ребенок - Хлоя - родилась, как нетрудно догадаться, 8 августа 2008 года.

"Сеарра - наше маленькое чудо, - говорит мама, 36-летняя Барбара Сопер. - Хлоя родилась под счастливым числом восемь, Кэмерон - под числом девять, а она - под числом десять".

Специалисты в области нумерологии и вовсе ошарашены таким совпадением. Еще бы - ведь, по их расчетам, вероятность подобных совпадений равняется 1 к 50 миллионам! Случаю добавляет уникальности тот факт, что каких-то предварительных планов пара из Рокфорда не строила: два последних ребенка родились преждевременно. Кэмерон "опередил график" на две недели, а появление на свет Сеарры были вынуждены форсировать врачи, так как у мамы образовались тромбы.

Теперь у пары есть стимул и дальше поражать ученых. Однако Соперы не горят желанием повторять такие "рекорды". "Уже достаточно. Больше пока не планируем", - смеется счастливая мама.

ami-tass.ru