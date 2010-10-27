Какие ягоды стимулируют способность к зачатию

Учеными найдены естественные заменители виагры. После некоторых исследований выяснилось, что либидо можно усилить с помощью малины и клубники. Причем интересно, что это действие распространяется, как на мужчин, так и на женщин.

В качестве причины подобного эффекта называется цинк, который в достаточном количестве содержится в этих ягодах, а точнее в их малюсеньких косточках.

Цинк относится к веществам, способствующим активизации сексуального возбуждения. Женщинам он помогает быстрее прийти в состоянии готовности к сексу. Интересно и то, что в составе мужской спермы цинк занимает достаточную долю.

В малине и клубнике имеются также и антиоксиданты (большой процент), которые стимулируют приток крови к половым органам. А из-за того, что в этих ягодах мало полисахаридов, употребление их в пищу перед сексом позволяет хорошо поддерживать энергетический уровень обоих партнеров.

После появления информации об этих открытиях в Великобритании покупател пришли в восторг, а объемы продаж в магазинах, торгующих ягодами, увеличились.

newsland.ru