Какие ягоды стимулируют способность к зачатию
Естественные заменители виагры
Учеными найдены естественные заменители виагры. После некоторых исследований выяснилось, что либидо можно усилить с помощью малины и клубники. Причем интересно, что это действие распространяется, как на мужчин, так и на женщин.
В качестве причины подобного эффекта называется цинк, который в достаточном количестве содержится в этих ягодах, а точнее в их малюсеньких косточках.
Цинк относится к веществам, способствующим активизации сексуального возбуждения. Женщинам он помогает быстрее прийти в состоянии готовности к сексу. Интересно и то, что в составе мужской спермы цинк занимает достаточную долю.
В малине и клубнике имеются также и антиоксиданты (большой процент), которые стимулируют приток крови к половым органам. А из-за того, что в этих ягодах мало полисахаридов, употребление их в пищу перед сексом позволяет хорошо поддерживать энергетический уровень обоих партнеров.
После появления информации об этих открытиях в Великобритании покупател пришли в восторг, а объемы продаж в магазинах, торгующих ягодами, увеличились.