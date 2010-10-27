В Индонезии в результате извержения вулкана погибли люди

09:26, 27 октября 2010
Зарубежные новости
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Более 11 тыс эвакуированы

По меньшей мере 25 человек погибли в результате извержения вулкана Мерапи на индонезийском острове Ява.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщили представители правительства Индонезии. Мерапи, что в переводе с индонезийского означает "огненная гора", проснулся во вторник, выбросив на поверхность клубы пепла и раскаленной лавы. Более 11 тыс. человек эвакуированы и размещены во временных лагерях. Поступают сообщения о массовых разрушениях.

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