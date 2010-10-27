Сколько времени заваривать зеленый чай
09:12, 27 октября 2010Зарубежные новости
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Для успокоения? Для тонизирования?
Зелёный чай — вид чая, подвергающийся минимальной ферментации (окислению). Предварительно часто фиксируется паром температуры 170—180 °C; окисление продолжается не более двух дней, после чего обычно прекращается нагревом: (традиционно в горшках, как принято в Китае, или под паром, как принято в Японии), или вообще не проводится. Чай оказывается окислен на 3—12 %.
Хотите получить от зеленого чая нужный эффект? Заваривайте его строго по минутам.
Возбуждающий эффект - 2 мин.
Успокаивающий - 5 мин.
Нейтральный напиток - 6 мин.
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