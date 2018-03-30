Простой способ сохранить молодость

Когда человек здоров, он не замечает, как он дышит. Так и должно быть! Если вас что-то настораживает в собственном дыхании, не успокаивайте себя мыслью, что, наверное, вам просто показалось, – займитесь дыхательной гимнастикой по той или иной системе. Поверьте, тут есть из чего выбрать!

Дышите – не дышите!

Дыхательная гимнастика оздоровляет не только легкие, но и весь организм: каждая его клеточка зависит от того, насколько эффективно работает дыхательная система. Вопреки названию задача у легких – не их легких. За минуту они пропускают через себя 4–6 литров воздуха, при физической нагрузке этот показатель (минутный объем дыхания) может возрасти до 30 литров, а при максимальном усилии – до 150 литров!

На протяжении жизни мы с вами делаем 700 миллионов вдохов и выдохов, но при этом далеко не всегда в том режиме, в каком нужно. Авторы всевозможных дыхательных практик утверждают, что большинство из нас просто-напросто... не умеют дышать. Проблема в том, что мы дышим слишком часто, неглубоко и непроизвольно задерживаем вдох или выдох, сбивая легкие с нужного ритма и ухудшая их вентиляцию. Такой тип дыхания называется поверхностным. В результате дыхательная система не успевает проветриться: свежий воздух поступает лишь в наружные отделы, а в остальных он застаивается и практически не обновляется. Отсюда частые простуды, сонливость, усталость, плохое настроение, повышенная чувствительность к стрессу и многие другие проблемы. Чтобы избавиться от них, нужно научиться правильно дышать.

Тест-драйв для легких

Возьмите часы с секундной стрелкой, сядьте поудобнее, расслабьтесь, расправьте плечи и…

Сосчитайте число вдохов за минуту.

•Менее 14 – отличный результат: редко, но глубоко, а значит, экономно и эффективно дышат барышни, которые занимаются вокалом и фитнесом.

•14–18 – норма. Так держать!

•Более 18 – ничего хорошего! При поверхностном и частом дыхании в легкие попадает лишь половина вдыхаемого воздуха: оставшаяся заполняет «мертвое пространство» – трахею и бронхи, не участвуя в газообмене. В результате вы плохо себя чувствуете и не вылезаете из простуд.

Проследите за ритмом дыхания – соотношением вдоха и выдоха, расстановкой пауз в этом цикле.

•Удлиненный вдох – пауза – короткий выдох – мобилизующий ритм, к которому нужно стремиться. Так дышат те, кто бодр и полон сил.

•Короткий энергичный вдох – растянутый выдох – пауза – тоже неплохо: этот ритм действует, как успокоительная таблетка. Организм автоматически переходит на него, когда вы устаете.

•Неправильный ритм – нечеткий, с задержкой вдоха или выдоха, особенно в сочетании с частым и поверхностным дыханием, снижает жизненный тонус и создает предрасположенность к болезням. Учитесь дышать правильно!

Проследите за тем, как вы дышите: втягивая и расслабляя живот (брюшной тип), приподнимая и опуская грудную клетку (грудной) или совмещая то и другое (смешанный).

•Грудное дыхание – не лучший с точки зрения физиологии вариант! – характерно для слабого и прекрасного пола.

•Брюшное (диафрагмальное) – для сильного, хотя вам тоже не мешало бы его освоить (полезно для фигуры и внутренних органов).

•Полное (смешанное) считается самым здоровым: в нем участвуют брюшной пресс, диафрагма и межреберные мышцы – к нему и стремитесь!

Будьте как йоги

Контроль над дыханием – пранаяма – неотъемлемая часть всех разновидностей йоги, сложившаяся в глубокой древности. Проветривать легкие особенно важно в искусственной среде – например, в офисе или транспорте: в кондиционированном воздухе недостаточно влаги, да и кислорода маловато, если нет его притока извне: так что пранаяма будет очень кстати!

Ноу-хау. Техника проста: вдохните, сначала наполняя воздухом живот и грудную клетку, а потом – легкие. Затем выдохните, выпуская воздух в обратной последовательности. Вдох по времени должен быть равен выдоху! Освоив технику правильного дыхания, переходите к упражнениям для легких.

1. Задержите дыхание на вдохе, чтобы из легких в кровь перешло больше кислорода. Через несколько минут, когда его дополнительные порции поступят к органам и тканям (в первую очередь – к головному мозгу), вы почувствуете прилив сил.

2. Медленно выдыхайте (выдох должен быть длиннее вдоха). Этот прием помогает сохранить в легких ровно то количество углекислого газа, которое необходимо для жизнедеятельности организма. Если выдох короткий, то углекислоты в них накапливается чересчур много, а при слишком частом и активном дыхании (гипервентиляции) вся она выветривается из дыхательной системы, что ведет к нарушениям кислотно-щелочного равновесия во внутренней среде. Из-за этого может возникнуть головокружение и слабость, вплоть до обморока.

3. Дышите глубоко. При поверхностном дыхании легкие не до конца заполняются воздухом, он застаивается в их нижних отделах, газообмен нарушается, мозг начинает страдать от гипоксии (недостатка кислорода), и в результате работоспособность падает, наваливаются усталость и сонливость, возникает депрессия.

Плюсы. Правильное дыхание повышает снабжение мозга и мышц кислородом, задает ритм движениям, помогает перейти из одной позы в другую, способствует расслаблению, улучшает настроение и самочувствие.

Минусы. Их просто нет, если дышать с прикладной целью – чтобы успокоиться, восстановить силы, проветрить легкие. Главное – не пытаться с помощью усиленной вентиляции легких войти в транс и достичь нирваны: дыхательный экстрим допустим только под руководством инструктора!

Дыхание по Караваеву

Создатель популярной оздоровительной системы Виталий Васильевич Караваев еще в 1970-х годах создал гениальную в своей простоте гимнастику, несколько видоизменив йоговскую пранаяму.

Ноу-хау. Замечали: когда организм устал, закис, перегрелся или находится на грани простуды, левая ноздря начинает дышать легче, а правую как будто закладывает? Йоги называют это «лунным дыханием». Оно снимает утомление и стабилизирует внутреннюю среду. Прижмите правую ноздрю к носовой перегородке большим пальцем и продолжайте дышать левой, пока не станет лучше! Легче дышит правая ноздря (солнечное дыхание)? У вас энергетический спад: температура и давление понижены, пульс замедлен. Дышите правой половиной носа, проверяя каждые 1–2 минуты, не восстановилось ли равномерное дыхание, и все придет в норму!

Плюсы. Элементарно, быстро, эффективно – мечта, а не гимнастика! Делать ее можно где угодно – в транспорте, кафе, на презентации, совещании… Главное – дышать ритмично (выдох в 1,5–2 раза длиннее вдоха) и глубоко, но без форсированных усилий и через ту ноздрю, которая меньше заложена. Тогда 75% объема легких заполнятся кислородом – вполне достаточно для качественного газообмена и хорошего самочувствия. Если обе половины носа свободно пропускают воздух, используйте переменное дыхание каждой ноздрей.

Минусы. Ничего не получится, если у вас насморк. Дождитесь выздоровления!

Заново рожденные по Орру

«Re» по-английски значит «пере», «birth» – «рождение», а все вместе – ребёфинг, изобретенный в 1977 году психотерапевтом из США Леонардом Орром, а в остальном мире называемый американской йогой.

Ноу-хау. Существует около десятка дыхательных приемов ребёфинга. Снять избыток негативных эмоций и очистить легкие от мокроты при бронхите помогает резкое дыхание: как можно глубже втягиваете воздух носом, надуваете живот, а потом делаете форсированный выдох сквозь зубы, как бы раздувая спину. От мышечной усталости после тренировки избавляет медленное глубокое дыхание, от бессонницы – активное брюшное, от депрессии – глубокое быстрое, от обидчивости, раздражительности и других симптомов ПМС – интенсивное поверхностное, от рассеянности и забывчивости – диафрагмальное…

Плюсы. Считайте, что вам вручили рецепт на универсальное лекарство от всех неприятностей сразу, с которым вы в принципе давно знакомы, просто невнимательно читали инструкцию по применению. С помощью ребёфинга можно заново пережить холод, боль и одиночество, испытанные при рождении, а также другие драматические моменты вашей биографии, после чего вы с легким сердцем освободитесь от них, а заодно установите что-то вроде программы ICQ для налаживания дружеских контактов с внутренними органами. Хотя они честно пытаются достучаться до нас, чтобы поведать о своих нуждах и проблемах, мы их обычно не слышим.

Минусы. Сеанс ребёфинга сродни гипнозу – его проводят только в присутствии инструктора! На занятиях люди плачут, кричат, испытывают боль и даже сексуальное возбуждение – словом, погружаются в себя по полной программе, и кто-то должен контролировать процесс, чтобы вовремя вернуть вас из транса к реальности.

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