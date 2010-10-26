Чем опасен чай для похудения

Британские специалисты обнаружили, что популярные в США и Европе предназначенные для похудения травяной чай "Пайюцзи" и таблетки "Пайюго" содержат препарат сибутрамин, запрещенный к употреблению в этих странах.

Сибутрамин был одобрен как средство для похудения в 1997 году, однако скоро появились данные о его негативном влиянии на людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. В странах ЕС использование сибутрамина было запрещено в январе этого года, в США — в октябре.

Управление по лекарственным средствам и здравоохранению Великобритании официально подтвердило: любой продукт, содержащий сибутрамин, опасен для здоровья. Препарат может стать причиной повышения кровяного давления, конвульсий, инфаркта и инсульта. Также были зафиксированы осложнения при сочетании сибутрамина с иными лекарствами.

vrach.tv