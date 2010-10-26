Орех - "таблетка" против стресса

Исследователи из Университета Пенсильвании (США) установили, что употребление грецких орехов оказывают благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему и помогают поскорее избавиться от последствий стресса.

Ученые объясняют это высоким содержанием в зернах грецкого ореха омега-3 жирных кислот. Они нормализуют давления при стрессе, защищая сердечно-сосудистую систему.

Также "щелканье" грецких орехов повышает эмоциональное состояние: твердый орех не так просто расколоть. Расправившись с его твердой кожурой, человек испытывает удовлетворение собой.

podrobnosti.ua