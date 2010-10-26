Женщина, которую объявили мёртвой, проснулась

Страдающая от рака жительница Франции Лидия Пайлард (Lydia Paillard) шокировала свою семью и врачей, проснувшись через 14 часов после того, как её объявили мёртвой. Это уже не первый раз, когда людей объявляют мёртвыми преждевременно.

Работники госпиталя во французском городе Бордо уже собирались отключить систему жизнеобеспечения, получив на то разрешение у семьи пациентки. Но вдруг она неожиданно проснулась.

18 октября 2010 года, Пайлард впала в кому во время химиотерапии. Через некоторое время доктора объявили её мёртвой и убедили её сыновей разрешить им отключить систему жизнеобеспечения. Но когда доктора уже были готовы отключить систему, они заметили, что у пациентки заработал мозг. Через некоторое время она резко вышла из комы.

«Нам сказали, что она умерла, что она уже не вернется» - сказал газете Sud Ouest Себастиен Пайлард (Sébastien Paillard), сын пациентки. «Врачи чуть не убили нашу мать. Мне страшно об этом думать».

«Это было настоящее чудо» - сказал директор госпиталя Ив Ноел (Yves Noël). «У одного из врачей, который осматривал пациента, был 25-летнйи стаж работы. Он определил все признаки клинической смерти. Оба доктора посоветовались с коллегами перед принятием решения». Сыновья Пайлард хотят подать на госпиталь в суд.

newsland.ru