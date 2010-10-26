Мороженое поможет сбросить вес

В мороженом содержится много кальция, кторый помогает нам быстрее сжигать жиры. Люди, принимающие ежедневно дополнительное количество кальция, теряли на 26-38% больше лишнего веса.

Если у вас возникает непреодолимое желание сесть что-то сладенькое, то лучше погасить это желание порцией низкокалорийного мороженого, а не пирожным, или куском торта. Ведь холодное лакомство содержит аминокислоты белка, минеральные соли, множество витаминов, ферменты, для обмена веществ.

Основное условие употребления мороженого — это остаться в рамках нормы калорий и соблюдение сбалансированной диеты.

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