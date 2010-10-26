Чем полезны видеоигры

Сотрудники, которые играют в видеоигры, лучше выполняют свою работу, имеют более высокие навыки и имеют улучшенную память. Это показало исследование Университета Колорадо /США/, проведённое среди свыше 6 тыс. человек.

Люди, которые играют в видеоигры, имеют на 11 процентов выше фактический уровень знаний, на 14 процентов выше уровень рабочих навыков и на 9% выше степень запоминания новой информации. Открытие доказывает, что видеоигры - не просто развлечение для подростков, а своего рода тренажёр для мозга, считают специалисты.

Компьютерные игры работают наиболее эффективно, когда пользователь сам изучает виртуальный мир и его устройство, а когда его обучают пассивно, говорят исследователи. Во-вторых, для улучшения производительности труда сотрудники должны иметь доступ к видеоиграм тогда, когда пожелают, потому что игры по своей природе основаны на мотивации и самостоятельном освоении навыков в виртуальном пространстве. Наконец, видеоигры, по мнению экспертов, должны быть частью обучения для понимания всего объёма работы.

ami-tass.ru