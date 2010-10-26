Почему вторник - тяжелый день?

Британцы утверждают, что только во вторник люди осознают, что выходные прошли. Лондонская школа экономики провела исследование среди 20 тысяч британцев, в ходе которого было установлено, что большинство жителей страны считают самыми несчастным днем недели вторник.

Участники исследования должны были дважды в день отчитываться о своем эмоциональном состоянии. Британцы были обязаны отчитываться о своем настроении, о том, где они находятся, чем занимаются и кто их сопровождает. Эти данные фиксировались с помощью специального приложения для смартфона iPhone.

Согласно результатам исследования, большинство участников эксперимента чувствовали себя подавленными именно по вторникам, а не по понедельникам, как принято считать.

По мнению специалистов, отсутствие хорошего настроения по вторникам объясняется тем, что в этот день люди глубоко погружаются в работу и при этом осознают, что к выходным еще долго. В понедельник же, предположили ученые, многие находятся на волне хорошего настроения, которое связано с весело проведенным выходными.Традиционно считается, что самым неудачным и тяжелым днем недели является именно понедельник. Согласно распространенной теории, человеку трудно выходить на работу и погружаться в повседневные дела в понедельник, поскольку в этот день ему приходится бороться с последствиями выходных.

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