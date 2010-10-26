В Черкасской области 5-классники нашли 40 капсул со ртутью

Ученики пятого класса школы села Думанцы Черкасского района Черкасской области нашли в заброшенном жилом доме 37 пластиковых капсул со ртутью неизвестного происхождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, общий вес опасной находки составляет около 40 граммов.

Согласно сообщению, о находке в оперативно-диспетчерскую службу МЧС сообщил директор школы с. Думанцы. На место происшествия срочно выехали оперативные группы спасателей и милиции, а также группы радиационной и химико-биологической защиты Аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ МЧС.

На месте оказалось, что 10 капсул из 37-и - пустые. Вероятные места разлива были обследованы, однако разливов ртути обнаружено не было.

Все найденные капсулы работники МЧС изъяли для дальнейшей утилизации.