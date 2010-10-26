Ученые назвали день недели, в который легче бросить курить

Бросать курить следует в пятницу, советуют британские ученые. Именно в этот день недели организму проще отказаться от никотина, утверждают авторы исследования.

В четверг утром, как выяснилось в ходе опытов, у мужчин и женщин вырабатывается половых гормонов в пять раз больше обычного, поэтому этот день - лучший для занятия сексом, сообщает Profinews.

Также ученые подтвердили статус понедельника как самого тяжелого дня, именно по понедельникам на 20% возрастает вероятность инфарктов, а продуктивность падает на 40%.

rian.ru