В РФ вопрос о повышении пенсионного возраста не рассматривают

Правительством России вопрос о повышении пенсионного возраста пока не рассматривается.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщила министр здравоохранения и социального развития России Татьяна ГОЛИКОВА по итогам заседании президиума Государственного совета РФ.

По ее словам, тема повышения пенсионного возраста является финансово-макроэкономической и связана с программой долгосрочного развития пенсионной системы России.

«В рамках этой программы как раз и будут обсуждаться вопросы возможного повышения пенсионного возраста, вопросы сбалансированности пенсионной системы», - сказала Т.ГОЛИКОВА.

Она сообщила, что в России проживают 30,7 млн. людей старше трудоспособного возраста. Из этих 30,7 млн. человек мужчины составляют меньшинство - 8,6 млн., женщины - 22,1 млн. В основном люди пенсионного возраста проживают на селе. Средняя продолжительность жизни для мужчин – 62,9 лет, для женщин – 75 лет, добавила Т.ГОЛИКОВА.