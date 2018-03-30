Фаст-фуд убивает гормональную систему

Стремительно возрастает количество детей, страдающих эндокринными заболеваниями. В пресс-центре медиа-холдинга «Главред» состоялся чат с руководителем отдела детской эндокринной патологии Института эндокринологии и обмена веществ Академии медицинских наук Украины имени академика В.П. Комисаренка Еленой Большовой. Доктор рассказала о детских эндокринологических заболеваниях, причине их возникновений, методах лечения и профилактике, а также дала ряд практичных советов читателям. Представляем стенограмму чата.

Звoн: Скажите, пожалуйста, что, по-вашему, привело к тому, что у нас сейчас практически не осталось детей со здоровой эндокринной системой? Чернобыль? Другие загрязнения окружающей среды? Мясо, выращенное на стимуляторах и антибиотиках и овощи на нитратах? Перегруженность в школе и злоупотребление компьютером и телевизором? Раннее начало половой жизни? Или что-то еще?

Елена Большова: Эндокринные заболевания в детском и подростковом возрасте широко распространены во всем мире, то есть это касается не только нашей страны. Каждое эндокринное заболевание имеет свой этиологический фактор. К примеру, последние два десятилетия отмечается резкий рост детей и подростков, страдающих сахарным диабетом второго типа. Сахарный диабет второго типа ранее считался присущим только для лиц старшего возраста (после 40-45 лет). Сейчас же мы наблюдаем значительное увеличение этой патологии среди детей и подростков, что можно связать со значительным ростом пациентов, страдающих ожирением, ведущих малоподвижный образ жизни, имеющих нерациональное питание, в котором преобладают фастфуды, снеки, лимонады, жвачки, чипсы и т.д. Таким образом, неправильный образ жизни и неправильный режим питания приводит к ожирению и часто к диабету.

Второй пример. Развитие патологии щитовидной железы. После Чернобыльской аварии в Украине зафиксирован значительный рост числа детей и подростков, имеющих доброкачественные и злокачественные новообразования щитовидной железы. То есть здесь воздействовал радиационный фактор.

Третий пример. Нарушения функций щитовидной железы вследствие недостаточного поступления в организм йода.

Четвертый пример. Развитие повышения функций щитовидной железы (гипертиреоз) в следствие воздействия стрессовых факторов.

Многие эндокринные заболевания имеют в своей основе генетическую природу. Таким образом, эндокринные заболевания полиэтиологичны и могут возникать вследствие различных причин и сочетания, как генетических факторов, так и факторов внешней среды.

Ирина: Добрый день. Подскажите, насколько опасна гиперфункция щитовидной железы для организма? И какое ограничение в еде должно быть, если нужно при таком диагнозе. Спасибо.

Елена Большова: Гиперфункция щитовидной железы, тиреотоксикоз, безусловно, опасна и для детского, и для взрослого организма. Это сопровождается увеличением щитовидной железы (зоб), выбросом большого количества гормонов щитовидной железы в кровь. В результате это приводит к серьезным нарушениям в работе сердечно-сосудистой и нервной системы, изменениям органов зрения и т.д.

Если вы подозреваете это у себя, необходимо срочно обратиться к эндокринологу, провести анализы крови на содержание тиреоидных гормонов (тироксин, трийодтиронин), тиреотропного гормона гипофиза и др., проконсультироваться у кардиолога и незамедлительно начинать лечение, если диагноз подтверждается.

Ограничений в продуктах никаких нет, наоборот, при повышении функции щитовидной железы обычно отмечается потеря в весе. Мы назначаем постельный или полупостельный режим и полноценное питание.

Ната: Чи можна вилікувати вузловий зоб?

Елена Большова: Конечно, можно. Вам необходимо обратиться к эндокринологу и хирургу-эндокринологу. Обычно проводится комплексное обследование, включая УЗИ, гормональные анализы, а в ряде случаев назначается тонкоигольная аспирационная биопсия с последующим цитологическим исследованием. В дальнейшем принимается вопрос о необходимости хирургического лечения и определяется его объем.

ММ: Прошу пояснити, чим менш шкідливим можна замінити Ель-тироксин/гормон/. Дякую.

Елена Большова: Л-тироксин относится к препаратам - гормонам щитовидной железы. И чаще всего он назначается пациентам со сниженной функцией щитовидной железы, либо после удаления щитовидной железы. Назвать эти препараты вредными сложно. Поскольку они назначаются в качестве заместительной терапии и восполняют недостаточную функцию щитовидной железы. Без применения препаратов этого ряда наступают серьезные изменения в организме.

Другое дело, что вы можете заменить Л-тироксин на препарат-аналог, который, возможно, вы будете лучше переносить. К примеру, эутирокс. То есть препарат должен быть назначен по показаниям, к лечению нужно подходить индивидуально

Валентина: Уважаемая Елена Большова, у моей дочери (Елены 13 лет) тахикардия, проходя общее обследование в областной больнице, кардиолог направил нас к эндокринологу, который направил на УЗИ обследование, и обнаружилось увеличение щитовидки и правого надпочечника 1937мм. На основании УЗИ нам рекомендовали пройти магнитно-резанансный томограф (стоимость которого 1100 грн.), чтобы выяснить причину этой патологии и назначить лечение. Из-за дефицита средств мы еще этого не сделали, посоветуйте, пожалуйста, обязательно ли проходить эту процедуру, и будет ли от нее эффект? Насколько серьезны эти отклонения, что за собой могут повлечь? Как поступить правильно, посоветуйте пожалуйста?

Елена Большова: Уважаемая Валентина, уточните размер новообразования в надпочечнике. Вы написали 1937 мм - это очень большая опухоль. Если это действительно так, то вашей дочери действительно необходимо срочное обследование в специализированной эндокринологической клинике.

Опухоль - это всегда серьезно, тем более у ребенка. Если на компьютерной томографии подтвердится наличие опухоли надпочечника, вероятнее всего, дочери понадобится хирургическое лечение. Компьютерная томография определяет месторасположение и размер опухоли. Проводятся гормональные обследования, которые выясняют активность опухоли. А затем принимается решение о тактике ведения.

Наличие опухоли надпочечника чревато нарушением многих органов и систем. В первую очередь нужно определиться с ее активностью, размерами и месторасположением. Если это доброкачественная опухоль - это одно, если доброкачественная - другое.

В первую очередь обратите внимание на опухоль в надпочечнике!

Ольга: Моей дочери 14 лет. Её рост - 179 см. В каком возрасте прекращается или замедляется рост? В нашей семье нет таких высоких ни женщин, ни даже мужчин. Может это патология?

Елена Большова: Вашей дочери необходимо провести исследование костного возраста (рентгенография кистей рук с захватом запястья). От этого во многом зависит, как долго она будет еще расти. Если костный возраст уже соответствует 16-17 годам, она подрастет еще на 2-3 см, и рост скоро остановится.

Если же костный возраст 13-14 лет, и вас беспокоит высокий рост, то вам нужно обратиться к детскому эндокринологу. В таких случаях назначаются небольшие дозы женских половых гормонов. Необходима также консультация детского гинеколога.

Андрей: С какого возраста следует обследовать щитовидную железу у детей? Правда ли, что в детстве функцию щитовидки выполняет другая железа?

Елена Большова: Функцию щитовидной железы выполняет сама щитовидная железа. Она выделяет в кровь свои гормоны, которые не выделяются другими железами. Эти гормоны (тиреоидные) играют большую роль в развитии ребенка, особенно в раннем возрасте. В первую очередь они влияют на его рост, психомоторное развитие, а в дальнейшем - на половое развитие. Также они имеют большое значение для развития центральной нервной системы и др.

Почти во всех цивилизованных странах мира обследование щитовидной железы начинается еще в роддоме – на 7 день жизни у ребенка из пяточки берется капелька крови, в которой определяются уровни тиреоидных гормонов, или тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ), два разных метода. Это позволяет уже на первых неделях жизни выявить у ребенка, так называемый, врожденный гипотиреоз (резкое снижение функций щитовидной железы) и назначить своевременное лечение.

Если ребенок родился здоровым, то обследование щитовидной железы проводится раз в год - консультация детского эндокринолога при необходимости УЗИ и гормональное обследование. Особенно это касается детей, которые проживают в неблагополучных экологических районах (радиационное загрязнение, эндемия по йоду, промышленное загрязнение). Особого внимания требует ребенок в периоды усиления роста – перед школой (5-6 лет) и в пубертатном периоде (11-12 лет). В эти периоды происходит гормональная перестройка организма и возможные сбои в эндокринной системе.

Мила: Какова вероятность заболевания сахарным диабета у ребенка мужского пола, если мать заболела диабетом в возрасте 57 лет? Спасибо.

Елена Большова: Вероятность достаточно велика, даже если у матери диабет второго типа. У ребенка необходимо контролировать сахар крови и мочи, стараться, чтобы он был физически активен, избегать перееданий, потребления высококалорийных продуктов, опять-таки чипсов, фастфудов, сладких минеральных напитков, легко усваиваемых углеводов, стараться, чтобы у него не было избыточного веса. Избегать вирусных заболеваний и стрессовых ситуаций.

Cвятocлaв: Насколько высока вероятность того, что сахарный диабет будет у моей дочери, если такая болезнь есть у отца мужа?

Елена Большова: Велика вероятность. К сожалению, в последние годы фиксируется много случаев возникновения сахарного диабета через поколение. При этом в семье могут наблюдаться случаи диабета и первого, и второго типа. Опять-таки необходимо стараться избегать стрессов, вирусных заболеваний, нужно соблюдать режим дня. Особенно часто диабет может развиваться в периоды усиленного роста (11-13 лет).

Evgeniia: Как вы считаете, надо ли делать ребенку прививку от сезонного гриппа?

Елена Большова: Детям с эндокринной патологией прививки противопоказаны. Старайтесь повышать иммунитет естественным способом - витамины, клюква и закаливание. Особенно от гриппа.

Hикoлaй_Филиппoвич_: Обеспечивает ли государство детей с патологией роста гормоном роста? Елена Большова: Обеспечивать должно. В течение последних 3-4 лет существует приказ Министерства здравоохранения, согласно которому дети, страдающие отставанием в росте из-за гипофизарного нанизма (недостаток в организме гормона роста) обеспечиваются по месту жительства препаратами гормона роста. Подтверждается диагноз в стационаре (проведение специальных проб). Высчитывается потребность ребенка в препарате гормона роста, и выдается ежеквартально.

Вопрос: Насколько актуальна для Украины сегодня проблема анорексии? Кажется, что мода на худышек уже прошла. Елена Большова: Проблема анорексии не теряет свою актуальность в Украине, и это связано не столько с "модой на худышек", сколько с желанием самих девушек устроиться в модельные агентства в качестве топ-модели.

пaтpиoт80: Какова сегодня ситуация с такой болезненной для нашего общества проблемой, как патология щитовидной железы? Чувствуются ли последствия Чернобыльской катастрофы? Как можно на ранних этапах у ребенка увидеть, что проблема со щитовидкой появилась? Спасибо и хорошего дня.

Елена Большова: Патология щитовидной железы занимает одно из ведущих мест в структуре детской эндокринной патологии. Больных таких много, особенно это касается диффузного увеличения щитовидной железы, доброкачественных образований, аутоиммунного тиреотита. Количество больных с врожденным гипотериозом относительно стабильно и соответствует уровню заболеваемости в Европе.

Единственным доказанным медицинским последствием Чернобыльской аварии являются доброкачественные и злокачественные новообразования щитовидной железы. Считают, что чем меньше возраст, в котором ребенок подвергся воздействию ионизирующего излучения, тем больше риск развития такой патологии.

Желательно ежегодно показывать ребенка детскому эндокринологу, контролировать его рост и физическое развитие, состояние щитовидной железы. Кстати, это касается и родителей: не забывайте о визите к эндокринологу не реже одного раза в год для раннего выявления патологий щитовидной железы.

Любoвь_Bиктopoвнa: Много в прессе статей о йододефиците. Действительно ли такая проблема существует. Если да, что делать, чтобы этого заболевание не было и не пришлось обращаться к врачу? Какая ежедневная норма йода? Откуда его брать? Спасибо заранее. С уважением, Любовь.

Елена Большова: Проблема йододефицита существовала всегда во многих странах мира. Другое дело, что ей уделялось больше или меньше внимания. В Украине традиционными областями по йододефициту считаются западные области Украины. Там необходимо проведение постоянной профилактики йододефицита. Однако последними исследованиями установлено, что во многих других областях Украины, центральной и восточной части страны, может иметь место легкий йододефицит, который также требует коррекций. В таких случаях назначаются йодсодержащие продукты (рыба, морская капуста и др.) и употребление йодированной соли.

При среднем и тяжелом йододефиците, кроме этого, требуется применение специальных йодсодержащих препаратов. Сейчас они есть в аптеках. Перед употреблением таких препаратов необходимо провести исследование на содержание йода в моче, что даст представление о степени дефицита йода.

Evgeniia: Что такое нервная анорексия? Может ли быть что-то подобное у девочки в 12 лет? Елена Большова: Нервная анорексия может быть у девочки 12 лет. И, кстати, чаще возникает у девочек именно в возрасте 12-18 лет. Характеризуется заболевание резкой потерей веса по желанию самой девушки. То есть даже когда она употребляет пищу под контролем родителей или медперсонала, пациентка старается вызвать у себя рвотный рефлекс и избавиться от съеденного. Чаще всего анорексия связана с желанием девушки усовершенствовать свой вес, хотя он и так у нее нормальный, с целью поступления в топ-модели, балерины, актрисы, для того, чтобы понравиться мальчику. Часто она связана с различными депрессивными состояниями. Девушка не удовлетворена своей внешностью, стремится к мифическому идеалу. Такая патология, к сожалению, достаточно распространена во многих странах мира.

Лечению поддается достаточно сложно. Требуются усилия эндокринолога, психиатра, психотерапевта, диетолога. Нарушаются функции практически всех органов и систем, гормональный баланс, также пропадают месячные. Если не принимать срочных комплексных мер, то больная может погибнуть от дистрофии.

В Украине существует несколько клиник (в основном психотерапевтического, психиатрического, наркологического профиля, в основном частные), где проводят многолетнее лечение таких пациентов.

Оксана, Киев: 1. С каким весом должен родиться ребёнок, что бы опасность заболеть диабетом быта минимальна? 2. Каковы методы профилактики эндокринных заболеваний плода во время беременности, если будущая мама страдает аутоиммунным тиреодитом? Спасибо.

Елена Большова: Аутоиммунный тиреодит, который не сопровождается нарушением функции щитовидной железы, обычно никаким образом не влияет на течение беременности.

Считается, что вес ребенка при рождении более 4 кг сопряжен с риском развития у него сахарного диабета. Однако нужно учитывать комплекс факторов, в том числе наследственных. За последние годы появились работы, показавшие, что и низкий вес ребенка при рождении также может быть фактором риска заболевания сахарным диабетом. Особенно это касается недоношенных детей.

Cвeтлaнa_Ивaнoвнa: В каком возрасте ребенка надо показать детскому эндокринологу первый раз? Должны быть какие-то жалобы или для профилактики?

Елена Большова: С целью раннего выявления эндокринной патологии ребенка целесообразно проконсультировать у детского эндокринолога в первые недели-месяцы жизни. В дальнейшем нужно следить за его темпами роста, психомоторного развития и далее – за темпами полового созревания.

При отсутствии жалоб контроль детского эндокринолога - раз в год.

Baлeнтинa Ивaнoвнa (Oдeccкaя oбл): Добрый день, Елена. Скажите, пожалуйста, очень ли серьезно, что у 13-летней дочери увеличена щитовидка, но без патологий, и правый надпочечник 1827мм по данным УЗИ. Какие обследования вы бы порекомендовали нам пройти и куда лучше обратиться? Очень Вам заранее благодарна. Спасибо.

Елена Большова: Обнаружение у ребенка опухоли естественно опасно для его здоровья. Вам необходимо срочно обратиться к детскому эндокринологу, провести ультразвуковое УЗИ щитовидки и надпочечников, при необходимости МРТ и КТ, гормональное обследование (гормоны коры надпочечников, катехоламины, ТТГ, АКТГ, тереоидные).

Если подтвердится наличие большой опухоли в надпочечнике, скорее всего, предстоит оперативное лечение в специализированной эндокринологической клинике, где имеется опытный хирург-эндокринолог.

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