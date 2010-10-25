Чешские врачи бегут на Запад

Из Чехии начался массовый отток врачей в Западные страны. Они не хотят работать за зарплату, которая, по их мнению, не соответствует их квалификации. Таким образом освобождаются рабочие места для гастарбайтеров из Восточной Европы, в частности - для украинцев.

Около 3,5 тысяч чешских врачей в этом году выехали на заработки в страны Западной Европы, Азии и США. Причины - низкая зарплата. В то время как именно в Штатах врач зарабатывает около ста тысяч долларов в год, в Чехии - 12-15 тысяч.

"Мы не можем работать за такую смешную зарплату. Мы не хотим поддерживать эту бессмысленную систему, не для того мы учились в институтах много лет, чтобы сейчас получать столько же сколько работники заводов", - говорит Павел Варва, врач.

Министерство здравоохранения страны пока выхода из ситуации не нашло. Говорит денег, чтобы поднять оплату, в казне нет. Впрочем, владельцы частных клиник не беспокоятся.

"Это уже не первая волна оттока чешских врачей в другие страны. Большинство из них находят хороший уровень жизни в Японии, Великобритании, Испании. Но многие возвращаются. Кроме того, в Чехию едет квалифицированный персонал из других европейских стран. Поэтому я проблемы не вижу", - говорит Милослав Людвик, директор больницы.

Украинских врачей в Чехии - около трех тысяч. Они согласны работать за зарплату, от которой отказываются чехи. Ведь у нас официальная ставка квалифицированного медицинского работника около 2,5тысяч долларов в год.

ubr.ua