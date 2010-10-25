80 % детских игрушек - токсичны и опасны

Более 80 процентов продаваемых в ФРГ игрушек для детей в возрасте до 3 лет содержат токсичные вещества и могут представлять опасность. К такому заключению по итогам проведенных тестов пришли специалисты фонда Warentest, отмечается на официальном сайте организации. Из 50 отобранных для теста игрушек, токсичными оказались 42.

При этом две трети из оказавшихся токсичными игрушек признаны "очень" или "чрезвычайно" токсичными. Наибольшую опасность вопреки предположениям представляют не пластмассовые игрушки, а игрушки из дерева, при том что большинство родителей считает ровно наоборот и предпочитает покупать именно деревянные игрушки.

Некоторые из обнаруженных в ходе тестов веществ, таких как полициклический ароматический углеводород (ПАУ), нонилфенол, формальдегид, никель, оловоорганические соединения, смягчитель DEHP могут предположительно способствовать развитию онкологических заболеваний, замедлять рост и вести к другим осложнениям со здоровьем.

5 протестированных игрушек от производителей как Eichhorn, Plan Toys, Selecta и Lissi были признаны экспертами Warentest вообще запрещенными к продаже, так как содержат маленькие детали, которые дети могут легко отломать и проглотить. Некоторые игрушки других известных марок - Brio, Fisher Price, Sigikid и Steiff - также не прошли тест.

Как со своей стороны отмечает Tagesschau, более половины детских игрушек в ФРГ поставляются из Китая. При этом и ранее в игрушках обнаруживались токсичные вещества, содержание которых превышало установленные нормы. Эксперты Warentest советуют не покупать игрушек с отделяемыми маленькими деталями или игрушки, издающие ощутимый запах. Куклы для маленьких детей лучше покупать тряпичные или матерчатые.

lenta.ru