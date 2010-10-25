Пятидесятникам запретили лечить людей

Правоохранительные органы Республики Алтай пресекли деятельность религиозной организации, незаконно оказывавшей медицинскую помощь населению региона, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, незаконную медицинскую деятельность организовал пастор расположенной в Горно-Алтайске "Церкви христиан веры евангельской пятидесятников `Эммануил`" Алексей Панков. В помещении церкви трое граждан США, Нидерландов и Канады оказывали жителям республики терапевтическую и офтальмологическую помощь, в частности проводили забор крови, выдавали лекарства и очки.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что у иностранцев отсутствуют дипломы медицинских специалистов, а также документы, необходимые для ведения трудовой деятельности. Кроме того, в подпольной клинике был выявлен ряд грубых нарушений санитарных и гигиенических норм.

По результатам проверки, иностранных граждан обвинили в нарушении режима пребывания на территории РФ и незаконном осуществлении трудовой деятельности. Алексея Панков был обвинен в незаконном привлечении иностранцев к работе. За перечисленные административные правонарушения представителям церкви "Эммануил" были назначены штрафы.

Руководителю религиозной организации Руслану Исламову было предъявлено обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и норм. Он получил предупреждение от регионального управления Роспотребнадзора, так как незаконная медицинская деятельность была прекращена в ходе прокурорской проверки.

medportal.ru