В Китае в результате землетрясения ранены 12 школьников

В результате землетрясения магнитудой 4,7 балла, произошедшего в центральном Китае, ранения получили по меньшей мере 12 школьников, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Подземные толчки потрясли провинцию Хэнань вчера днем. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров в районе города Чжоукоу.

По последним данным, незначительный подземный толчок принес наибольшие разрушения в населенные пункты уезда Тайкан. Там стихия сравняла с землей 24 строения, еще порядка сорока домов повреждены в уезде Фугоу. В Тайкане ранения получили 12 школьников, находившиеся в момент землетрясения в обрушившемся здании учебного заведения. Все пострадавшие госпитализированы.

Качество строительства учебных заведений в сельских регионах КНР вызвало широкое внимание общественности после разрушительного землетрясения 2008 года в провинции Сычуань. Тогда под руинами школ и детских садов погибли более 6 тысяч школьников и учителей.