Верующие лучше переносят операции и чаще выживают

Верующие пациенты, которым провели операцию по пересадке органов, выживают в гораздо большем числе случаев, нежели атеисты. Научно доказано.

Исследователи выяснили, что вероятность выжить после пересадки печени у пациентов с "сильной связью с религией" почти в три раза выше.

Исследование, опубликованное в журнале Liver Transplantation, показало, что процент выживаемости зависит от веры, но не связан с вероисповеданием.

Доктор Франко Бонагиди (Franco Bonaguidi), проводивший исследование, говорит, что пациенты, активно твердившие "Господь поможет", "после пересадки живут более длительное время, нежели пациенты с низкой степенью религиозности".

Он добавил, что именно "личные отношения между пациентом и Богом, независимо от религиозного кредо, или формального посещения церкви, позитивно влияли на выживаемость".

В исследование приняли участи 179 пациентов, которые сделали пересадку печени в период с января 2004-го по декабрь 2007-го.

В группе провели анкетирование на степень "религиозности" и отслеживали состояние её членов на протяжении четырёх лет после операции.

Через три года умерло около 7 % людей активно искавших Бога, в то время как смертность среди атеистов составила 20 %.

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