Число жертв холеры на Гаити превысило 250 человек

На Гаити число жертв холеры увеличилось до 253 человек.

Об этом заявил глава департамента здравоохранения Гаити Габриэль ТИМОТЕ, передает Би-Би-Си.

Однако, по словам Г.ТИМОТЕ, ситуация стабилизировалась, поскольку за последние сутки зафиксировано лишь несколько новых случаев распространения болезни.

Общее число заболевших достигло 3015 человек.