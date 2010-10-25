Число жертв холеры на Гаити превысило 250 человек

08:57, 25 октября 2010
Зарубежные новости
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Ситуация стабилизировалась

На Гаити число жертв холеры увеличилось до 253 человек.

Об этом заявил глава департамента здравоохранения Гаити Габриэль ТИМОТЕ, передает Би-Би-Си.

Однако, по словам Г.ТИМОТЕ, ситуация стабилизировалась, поскольку за последние сутки зафиксировано лишь несколько новых случаев распространения болезни.

Общее число заболевших достигло 3015 человек.

 

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