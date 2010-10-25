Ученые разработали хлеб с гормоном счастья

Международная группа ученых разработала рецепт хлеба, в состав которого входит "гормон счастья" - серотонин. Он является природным антидепрессантом, "отвечает" за общий тонус организма, режим сна и смену настроений. Для повышения содержания этого вещества в организме специалисты советуют употреблять в пищу бананы, финики и черный шоколад. Однако после того, как "чудо-хлеб" поступит в продажу, он, возможно, пополнит этот список.

Рецептуру уникального продукта совместно разработали московское НПО "Химавтоматика", индийская корпорация "Видиа хербс" и американская компания "ФьючеСьютикалс". Специалистам удалось выделить серотонин, в большом количестве содержащийся в облепихе, и включить его в состав нового изделия.

Производство хлеба-антидепрессанта начнется в 2011 году в США, Индии и Японии. На российский рынок этот продукт поступит только через два года. И, возможно, уже через пару лет мы сможем услышать от врачей совет: "Ешьте больше "чудо- хлеба", он поднимает настроение".

ami-tass.ru