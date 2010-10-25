Чем опасны вещи из секонд-хэнда

Многие люди покупают вещи на секонд-хэнде, но мало кто знает, откуда эта одежда и насколько она может быть опасна. Как обрабатывают вещи с секонд-хэнда

Дезинфекцию ношеной одежды проводят с помощью химических веществ, в частности формальдегидом. Он токсичен и негативно влияет на генетический материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров. Сильное влияние оказывает на центральную нервную систему. Формальдегид внесен в список канцерогенных веществ. Основным путем попадания формальдегида в организм является ингаляционный, т.е. через вдыхание.

Пароформалиновой дезинфекции в камерах подвергают кожаную и меховую одежду, одежду с кожаной подкладкой, кожаную и резиновую обувь, хлопчатобумажные и шерстяные изделия, отороченные мехом, изделия из химических волокон и другие предметы одежды.

Также по данным исследования, проведенного Институтом микробиологии и вирусологии и Институтом экогигиены и токсикологии, дезинфекция уменьшает количество микроорганизмов до приемлемого уровня, но полностью может их и не уничтожить.

После дезинфекции по правилам обязательно должна проводиться нейтрализация формальдегида 25-процентным нашатырным спиртом.

Откуда берут одежду для секонд-хэнда

Б/у одежда собирается за границей в пунктах приема при церквях, в том числе там принимают вещи после умерших и тяжелобольных.

news.open.by