Как уберечь свое сердце

Болезни сердца — главная причина смерти людей в любом возрасте. Однако многие считают, что их эта проблема не коснется. Зато мифы о сердечных болезнях по-прежнему весьма живучие и распространенные.

Миф: Болезни сердца — удел пожилых

К сожалению, проблемы сердечно-сосудистой системы начинаются с молодого возраста. У каждого десятого в возрасте от 35 до 50 лет врачи находят заболевания сердца. Причиной для их развития становятся вредные привычки, которыми люди обзаводятся еще в юности: курение, употребление алкоголя, переедание.

Миф: Лишний вес на сердце не влияет

Лишний вес — одни из самых серьезных факторов развития болезней сердца. Верхняя граница нормы индекса массы тела (ИМТ) – 25. Превышение этой границы всего на 1 единицу в возрасте 30–44 лет увеличивает риск смерти от сердечных болезней на 8 процентов у женщин и на 10 процентов у мужчин. Каков ваш ИМТ, можете посчитать с помощью нашего калькулятора.

Если индекс массы тела превышает 30 единиц, врачи говорят о серьезном риске инфаркта миокарда. Почему так происходит? Избыток килограммов увеличивает нагрузку на сердце — ему приходится больше работать, чтобы снабдить питательными веществами и кислородом новое тело. Это приводит к преждевременному износу и отказу сердечной мышцы из-за повышенной нагрузки.

Миф: Снижение веса сердцу не поможет

Результаты исследований показывают, что потеря всего девяти процентов лишнего веса приводит к улучшению сразу по нескольким показателям работы сердечно-сосудистой системы: уменьшается толщина сердечной мышцы, улучшается насосная функция сердца, сердечная мышца начинает полноценно расслабляться.

Эти показатели говорят о снижении вероятности развития сердечной недостаточности и об уменьшении риска атеросклероза.

Миф: Алкоголь защищает от болезней сердца

В разных изданиях часто появляется информация о том, что красное вино снижает уровень холестерина за счет содержащихся в нем антиоксидантов — полифенолов.

Но любой алкоголь — это доза токсинов, создающая дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Кроме того, одним бокалом вина такая «профилактика» обычно не ограничивается.

Кстати, не меньше полифенолов содержится в виноградном соке и зеленом чае. И для здоровья эти продукты точно полезнее алкоголя.

Миф: Сердцу вреден любой жир

Насыщенные жиры животного происхождения — сливочное масло, сало, мясной жир — способствуют отложению атеросклеротических бляшек на стенках сосудов и их закупорке. В том числе и артерий, питающих сердце.

Но жиры растительного происхождения и рыбий жир содержат ненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые, наоборот, понижают уровень «плохого» холестерина в крови и снижают риск болезней сердца. А всего три порции блюд из рыбы в неделю позволят улучшить здоровье сердца и сосудов.

Миф: Сердце укрепляет только спорт

Укрепление сердечной мышцы происходит постепенно и без перенапряжения — при помощи кардиотренировок. К ним относится катание в спокойном темпе на велосипеде, плавание в бассейне, занятия на велотренажере и даже длительные прогулки на свежем воздухе.

Можно тренировать сердце, неторопливо поднимаясь по лестнице или возвращаясь с работы пешком — улучшить функции сердца и сосудов поможет любая подходящая вам активность в течение минимум 30 минут в день.

Миф: Отказ от курения от инфаркта не спасет

Табачный дым вызывает спазмы сосудов и учащение сердечного ритма. В результате вероятность развития сердечных заболеваний у курильщиков повышается до 70 раз. Но, как только курение прекращается, заканчивается и действие табачных токсинов на организм.

Конечно, бывшему курильщику сначала будет немного дискомфортно — ведь никотин прочно встраивается в работу сердечно-сосудистой системы. Но уже через пару недель сердце научиться работать в новом, здоровом режиме.

Исследователи считают, что через пару лет после отказа от сигарет вероятность развития инфаркта снижается до уровня некурящих людей.

Вывод простой: отказ от вредных привычек, достаточное количество движения и правильное питание — отличная защита вашего сердца в любом возрасте.

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