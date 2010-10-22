Хотите похудеть - питайтесь 5 раз в сутки

Минздравсоцразвития РФ и НИИ питания РАМН рекомендуют россиянам питаться не три, а пять раз в сутки, чтобы не набирать избыточный вес.

"Как ни парадоксально, чтобы не набирать вес, надо есть чаще. Плотно позавтракайте, нормально пообедайте и скромно поужинайте, в промежутках между ними - перекусите фруктами, а перед сном - кисломолочный напиток. Таким образом, вы не будете испытывать чувство голода и сможете контролировать качество и количество принимаемой пищи", - отмечается в предназначенных для населения России совместных рекомендациях министерства и НИИ, текст которых распространила пресс-служба Минздравсоцразвития.

Излишнее содержание сахара в продуктах питания представляет серьезную угрозу поддержания нормального веса, отмечают авторы памятки, и в этой связи рекомендуют крайне осторожно относиться к пище, в которой прячется коварный продукт.

"Избыточный сахар в питании - еще одна причина лишнего веса. Читайте этикетки внимательно. Добавленный сахар скрывается под другими названиями: сахароза, мальтоза, кукурузный сироп, патока, сахарный тростник, кукурузный сахар, сахар-сырец, мед, фруктовый концентрат", - отмечается в рекомендациях.

Вред чрезмерного потребления продуктов, богатых жирами, не означает, что данными продуктами следует пренебрегать, поясняют медики.

"Из жиров состоят оболочки нервных волокон, они входят в структуру клеточной стенки, а также необходимы для деления клеток и синтеза важных гормонов. Недостаток жиров приводит к дефициту витаминов, которые в нем содержатся, нарушению работы нервной и гормональной систем. Учтите, что среди потребляемых вами жиров животные должны составлять всего четверть, остальные должны быть растительными", - отмечается в рекомендациях.

Защитить здоровье и сохранить нормальную массу тела поможет потребление не менее 600 граммов фруктов в день, считают медики.

"Овощи, фрукты и ягоды содержат витамины, которых нет в других продуктах питания. Помимо аскорбиновой кислоты - витамина С - в них есть каротиноиды, фолиевая кислота и флавоноиды, объединенные общим названием "витамин Р".

Овощи и фрукты лучше есть сырыми или щадяще обработанными термически - так в них сохраняется больше витаминов и полезных веществ. "Регулярно потребляйте зеленые и оранжевые овощи - в них содержатся флавоноиды - природные антиоксиданты, защищающие организм от старения", - советуют медики.

Для хорошего самочувствия, по мнению авторов рекомендаций, полезно предусматривать в своем рационе "рыбный день" не менее одного раза в неделю.

"Потребляйте рыбу минимум раз в неделю. В жирной рыбе - скумбрии, сельди или семге - много незаменимых жирных кислот Омега-3, которые борются с заболеваниями сердца и сосудов. Для положительного эффекта лучше употреблять не менее трех рыбных блюд в неделю", - отмечается в памятке.

Примечательно, что авторы рекомендаций приводят весьма важный аргумент в пользу рациона здорового питания, подбор которого, по их мнению, не сложен и не связан с большими денежными затратами. "Это просто и недорого. Самые полезные крупы - самые дешевые. Зимой лучше покупать замороженные овощи вместо дорогих свежих, нежирные молочные продукты дешевле цельных, а растительные масла - сливочных", - советуют медики.

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