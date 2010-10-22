Пиво с лимоном - опасное сочетание

Многие производители пива в своей рекламе призывают дополнить вкус напитка лимонным соком или долькой лимона. Однако, как предупреждают эксперты, такая смесь может быть чрезвычайно опасна. При ее попадании на кожу в солнечный день возможна крайне неприятная реакция. Ее окрестили "пивной дерматит", сообщает Reuters.

Доктор Скотт Флагман из Хантингтонского госпиталя в Нью-Йорке заявляет: вещество, содержащееся в лимонном соке, при попадании на кожу в солнечный день способно не только привести к обесцвечиванию кожи, но и настоящему ожогу, сравнимому с ожогом медузы или ядовитого плюща. Следы подобного ожога остаются на месяца. Принимая во внимание, что на отдыхе в теплых странах туристы часто заказывают себе пиво с лимоном, последствия могут быть серьезными, ведь бармены советуют выдавливать лимон в пиво.

Данная реакция связана с веществом под названием "псорален". Псорален используется для того, чтобы сделать кожу более чувствительной к воздействию ультрафиолетового излучения, применяемого при лечении определенных заболеваний кожи. Однако при попадании на кожу в чистом виде вместе с лимонным соком, содержащимся в пиве, последствия будут выражаться в виде несмываемых коричневых пятен на коже.

По словам доктора Флагмана, в ходе своей практики он периодически сталкивается с людьми, имеющими подобные пятна. Однако он уверен: огромное количество людей не обращаются за помощью к специалисту, при этом принимая эти пятна за рак, поэтому повышение осведомленности в данном вопросе просто необходимо. Если смесь попала на кожу, медик советует немедленно промыть участок кожи или прикрыться полотенцем от солнечных лучей.

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