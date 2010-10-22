Фолиевая кислота бесполезна?

Использование добавки фолиевой кислоты может понизить в крови уровни аминокислоты гомоцистеина - предполагаемого фактора риска для сердца и кровеносных сосудов, но не помогает защитить организм от сердечно-сосудистых проблем. Английские специалисты Оксфордского университета провели мета-анализ с участием 37 тыс. 485 участников, свыше 18 тыс. из которых принимали фолиевую кислоту в дозах от 0,8 до 40 миллиграммов в день в течение пяти лет. В целом дополнение вещества на 25% снизило уровень гомоцистеина в крови, однако не было зафиксировано никакого понижения рисков развития или прогрессии заболеваний сердца и кровеносных сосудов.

Кроме того, не было значительной разницы между действием фолиевой кислоты и плацебо среди пациентов, испытывающих основные коронарные события /11,4% против 11%/; инсульт /4,2 по сравнению с 4,4%/; новые случаи рака /8,7 против 8,2%/ или смертельные случаи /13,8 процента по сравнению с 13,6%/. Дозы фолиевой кислоты, используемой во всех испытаниях, включенных в этот мета-анализ, превысили те, которые требуются для почти максимального сокращения уровня гомоцистеина, пишут авторы исследования. Кардиологи не обнаружили никаких доказательств существенной пользы фолиевой кислоты для сердца. Треть взрослых в Соединенных Штатах и четверть в Соединенном Королевстве ежедневно принимают поливитаминные добавки, содержащие фолиевую кислоту.

ami-tass.ru