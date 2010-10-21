На сегодня на планете мужчин на 57 миллионов больше, чем женщин

Сегодня на планете живет на 57 млн. больше мужчин, чем женщин.

Об этом говорится в новом докладе Организации Объединенных Наций «Женщины мира в 2010-м: тенденции и статистика», сообщает Центр новостей ООН.

В докладе, в частности, констатируется, что в наиболее населенных странах, таких как Китай, Индия и Пакистан, представителей женского пола не хватает. На 100 женщин в Китае приходится 108 мужчин, в Индии – 107, в Пакистане – 106. Но в Европе женщин больше, чем мужчин, гласит статистика ООН.

На сегодняшний день среди глав государств и правительств всех государств мира всего лишь 14 женщин. Только 23 странам мира удалось достичь 30% представленности женщин в парламентах. Среди руководителей 500 наиболее крупных корпораций мира - 13 женщин, также говорится в докладе ООН.