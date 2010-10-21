Любовь сильнее боли, показали исследования
Действует подобно морфию
Страстное романтическое чувство действует на человеческий организм как обезболивающее, подобно морфию, утверждают ученые. Как пишет The Telegraph, специалисты из Стэндфордского университета провели исследования на студентах, находящихся на ранней стадии влюбленности.
В рамках эксперимента они показывали им фотографии возлюбленных, причиняя при этом несильную боль, и замеряя с помощью МРТ активность различных зон мозга. Наблюдения показали, что взгляд на фотографию любимой или любимого снижал восприятие человеком боли. При этом фотографии с изображением просто привлекательных людей, с которыми у испытуемых не было близких отношений, не давали такого же эффекта.
Ученые заметили, что в мозгу испытуемых активировались зоны, ответственные за удовольствия и связанные с выработкой допамина. Этот гормон обеспечивает мозгу приятные ощущения от различных стимуляторов – начиная поеданием сладостей, заканчивая употреблением кокаина.
Исследователи подчеркивают: успех эксперимента обеспечило испытываемое студентами, находящимися на ранней стадии влюбленности, чувство эйфории. Оно действовало так же, как например, в спорте, когда получивший травму футболист продолжает играть, находясь в эмоционально заряженном состоянии.