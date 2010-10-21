Открытие: при рождении ребенка мозг женщины начинает расти

Ученые сделали сенсационное открытие: когда женщина становится матерью, ее мозг начинает расти. Таким выводом они поделились в издании Американской психологической ассоциации. Данный рост обусловлен необходимостью приспосабливаться к ребенку. Рост в ключевых областях мозга наибольшим образом фиксировался у особенно заботливых матерей, пишет The Telegraph.

American Psychological Association

Исследователи из Национального института психического здоровья в Мериленде просканировали мозг 19 женщин, недавно родивших десять мальчиков и девять девочек. Сравнительный анализ снимков мозга, сделанных на второй-четвертой неделе и третьем-четвертом месяце после рождения ребенка, показал рост объема серого вещества в определенных частях мозга.

У взрослых людей обычно серое вещество не меняется, если конечно не было длительного периода усиленной учебы, травмы мозга, болезни или резкой смены обстановки. Ученые предполагают, что уровень гормонов и необходимость приспосабливаться к новорожденному приводит к увеличению клеток мозга.

Наиболее задействованные области отвечают за мотивацию (гипоталамус), награду и эмоциональные переживания (мозжечковая миндалина), чувства (теменная доля), рассуждение и оценку (префронтальная кора). Получается, мотивация, связанная с заботой о ребенке, в большей степени может быть обусловлена не инстинктивным ответом, а активным развитием мозга, комментируют неврологи доктор Крейг Кинсли и доктор Элизабет Мейер.

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