Ночное молоко лечит бессонницу

Немецкая компания Milchkristalle запатентовала специальное ночное молоко, которое помогает заснуть. Молоко для страдающих бессонницей людей создано по особой технологии - продукт собирают исключительно ночью.

Разрабатывая новый продукт, представители Milchkristalle выяснили, что лучшим временем для получения ночного молока является период между двумя часами ночи и четырьмя часами утра.

По их словам, если доить коров именно в это время, то можно получить молоко, содержащее в 25 раз больше мелатонина (так называемого «гормона сна», применяемого при лечении бессонницы), чем обычное молоко. После того, как молоко собрано, его превращают в сухую смесь для продажи, передает Lenta.ru.

По задумке немецкой компании, сухую смесь можно будет использовать не только как основу для молочного напитка, но и как добавку к другим продуктам, например, к йогуртам.

В то же время в медицинской организации Esowatch отметили, что ночное молоко содержит гораздо меньше мелатонина, чем препараты, направленные на борьбу с бессонницей. «Чтобы получить такое количество мелатонина, как в таблетках, вам придется употребить два миллиона порций сухого молочного порошка для сна», - утверждают в организации.

Как скоро молоко от Milchkristalle появится в продаже, пока не сообщается.

focus.ua