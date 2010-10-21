Чем полезна клюква?

В соответствии с работами ученых, прием продуктов, содержащих клюкву, эффективно предотвращает мочеполовую инфекцию. Эти ягоды содержат вещество, которое не позволяет бактериям закрепиться на стенке мочевого пузыря.Таким образом, вероятность развития инфекции уменьшается.

Из 10 проведенных исследований по данной тематике было выявлено, что клюква уменьшала вероятность развития мочеполовой инфекции через 12 месяцев применения по сравнению с плацебо (относительный риск 0.65). Однако она более эффективно снижали инфекцию у женщин с хронической инфекцией, нежели у мужчин, инфекция у которых была вызвана необходимостью периодической катетеризации. Только в одном исследовании была показана эффективность продуктов из клюквы при симптоматической инфекции. Также эффект зависел от длительности, дозировки и формы приема (сок, таблетки или капсулы). Вместе с тем, значительное число побочных эффектов свидетельствует о низкой переносимости данного продукта, что ограничивает его длительное применение.

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Клюква – это одна из самых питательных ягод в природе. Эти маленькие пурпурные ягоды, обладающие приятным кисловатым вкусом, растут в Северной Америке и Канаде. Клюкву издавна собирали индейцы, уроженцы американского материка. Они были первыми, кто обнаружил полезные свойства клюквы и использовал ее для лечения различных болезней, воспалений и инфекций.

В последние годы научные исследования доказали, что клюква содержит множество проантоцианидов (FACs), замедляющих прикрепление бактерий типа E.coli к стенкам мочевыводящих путей и предотвращающих воспаление в этих органах. Клюквенный сок также помогает вылечить воспаления мочевыводящих путей и десен.

Недавно проведенное исследование доказало, что клюква богата антиоксидантами. Из 20 различных фруктов и ягод, проверенных во время исследования, клюква оказалась ягодой с наибольшим содержанием фенола. Высокое содержание фенола и антиоксидантные свойства клюквы делают ее похожей по своим свойствам на вино. Они же и придают ей ярко-красный цвет.

Обладает жаропонижающим и хорошим жаждоутоляющим действием, обусловленным наличием лимонной кислоты. Доказано также бактерицидное действие клюквенного сока на кокковые формы микробов и стимулирующее действие на секрецию поджелудочной железы.

Снижает жар, выводит шлаки, усиливает действие лекарств (антибиотиков и сульфаниламидов) в несколько раз.

Обладает особой способностью собирать в организме различные болезнетворные бактерии и выводить их наружу.

Используется для лечения гастритов с пониженной кислотностью и при воспалении поджелудочной железы.

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