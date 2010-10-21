Из-за врачей 10-летний мальчик лишился руки

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении врачей, по вине которых десятилетний мальчик лишился руки. Ребенку делали несложную операцию по удалению аденоидов. Но когда ставили наркоз, перепутали вену с артерией. В руке образовался тромб. Свою ошибку медики заметили не сразу.

Играть в компьютерные игры, рисовать и собирать роботов, десятилетний Игорь Адамович может только левой рукой. Все потому, что правой кисти у него теперь нет. Ее ампутировали из-за врачебной ошибки.

В начале августа его положили в больницу. Операция, которую предстояло перенести, – не сложная. Удаление аденоидов. На сегодняшний день такие операции проводятся под общей анестезией.

Посчитав, что вены в локтевом узле у мальчика тонкие, для гарантии решили поставить катетер в области кисти.

По словам специалистов, ситуация не редкая. Только на этот раз ошибки не заметили. Сразу после операции Игорь пожаловался на боль в руке. Но точно определить, что были тромбы, смогли только на следующий день. В течение месяца, Игорю пришлось перенести еще две тяжелые операции. Игорь до сих пор чувствует несуществующую кисть. И обижен на врачей.

Никто из представителей больницы пока произошедшее не комментирует. Не спешат и помогать. Все затраты на реабилитацию легли на плечи родителей мальчика. В данный момент они ищут средства на протез. А Игорь привыкает жить с одной рукой.

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