Прогоняем простуду пряностями

Вот и наступила та пора, когда мы все чаще встречаем чихающих и кашляющих людей. И сразу вспоминается прошлогодняя эпопея, когда в аптеках стояли километровые очереди, а на полках не было даже масок. Как же справлялись с простудой наши предки, когда ни о каких иммуностимуляторах и речи не было? Конечно же, при помощи народных средств, например, пряностей. Практически все из них обладают мощным антибактериальным эффектом, а некоторые еще и не уступают аптечным иммуностимуляторам. О том, как бороться с простудой при помощи пряностей, мы поговорили с врачом аюрведической медицины, руководителем «Школы естественного здоровья» Владимиром Шуликой.

КОРИЦА. Содержит множество антибактериальных веществ, поэтому отлично подходит для профилактики гриппа. Заварите 0,5 чайной ложки корицы кипятком, добавьте щепотку черного перца и пейте с медом по стакану каждые 3—4 часа. Так вы создадите защитную броню от вирусов, даже когда вокруг все чихают и кашляют.

ЧЕРНАЯ ГОРЧИЦА. Содержит жирное масло, гликозид синигрин и калийную соль, которые обладают мощным разогревающим свойством, а также углубляют дыхание, быстро очищая легкие от мокроты при простудных заболеваниях. При переохлаждении или первых признаках простуды насыпьте в миску 150 г горчицы и 200 г соли и залейте горячей водой. Погрузите в воду ноги до голеней и накройте их вместе с миской теплым одеялом, держите 20 мин. После ванны сполосните ноги теплой водой, наденьте теплые носки и ложитесь в постель. А если вас одолевает кашель, сделайте «черные» горчичники: возьмите по 1 ст. л. муки, черной горчицы (предварительно перетертой), подсолнечного масла, меда и 1,5 ст. л. водки. Все перемешайте, подогрейте на водяной бане. Полученное тесто, положите на вчетверо сложенный кусочек ткани и приложите к груди и спине, прикрыв сверху кусочком клеенки и теплым одеялом.

МЯТА. Листья мяты содержат эфирные масла (ментол), витамины, дубильные вещества и флавоноиды. Это растение с древних времен применяется как лечебное средство при кашле. Заварите 2 ст. л. сухих мятных листов в литре воды или добавьте несколько капель масла перечной мяты в кипяченую воду и сделайте ингаляцию. Вы очень быстро почувствуете облегчение.

КАРДАМОН. Удаляет излишки слизи из пазух носа и бронхо-легочной системы, поэтому эта специя — один из обязательных компонентов йоговского чая для лечения простуды. Его рецепт простой: возьмите кардамон — 9 шт., гвоздику — 7 шт., 1/2 ч. л. натертого имбиря и 1 палочку корицы (размером с указательный палец). Поместите все компоненты в кипящую воду (1 литра), кипятите пять минут, добавьте стакан молока, доведите до кипения. Пейте вприкуску с медом при простудных заболеваниях, гриппе или просто при усталости.

ГВОЗДИКА. Специя, которая обладает обезболивающим действием при зубной, ушной боли, а также при боли в горле. Из нее можно самостоятельно приготовить «эликсир от ангины», который можно начинать применять при первых признаках першения в горле. Возьмите 4 бутончика гвоздики, разотрите в порошок (или молотой гвоздики, на кончике ножа), залейте стаканом горячего молока (вскипевшего) и настаивайте минут 10. Пейте молоко маленькими глоточками, задерживая во рту или просто прополосните напитком горло. Если простуда сопровождается головной болью или насморком, сделайте «таблетку из гвоздики»: возьмите1 ч. л. молотой гвоздики, 1 ч. л. воды, подогрейте воду и смешайте ее с гвоздикой до получения пасты. Прикладывайте эту «таблетку» ко лбу, вискам и гайморовым пазухам на 10—15 минут.

КУРКУМА. Хорошо согревает организм и обладает антибактериальным эффектом благодаря фенольным соединениям (куркуминам). При бронхите, сухости и першении в горле, тонзиллите и фарингите выпейте перед сном стакан горячего молока, вскипятив в нем чайную ложку куркумы. При воспалении в горле помогает полоскание из 1 ст. горячей воды с 1/2 ч. ложкой соли и 1 ч. л. куркумы. При фарингите 1 ч. л. меда смешайте с 1/2 ч. л. куркумы. Держите во рту 3—4 раза в день по несколько минут.

ПЕРЕЦ. При простуде горошины черного душистого перца разжевывайте по 1 шт. 5 р. в день (детям — 2 р.). При повышенной температуре заварите чай, добавьте в него дольку лимона и щепотку черного перца. Выпейте, укройтесь одеялом и хорошенько пропотейте. С потом уйдет и температура. Кроме этого, перец разогревает легкие и выводит из них слизь. При кашле принимайте смесь из 1 ч. л. меда с четвертью ч. л. молотого черного перца после еды, медленно рассасывая во рту.

ИМБИРЬ. Средство №1 для профилактики гриппа, т.к. эфирное масло имбиря является хорошим иммуностимулятором. Для приготовления имбирного чая возьмите 1 ч. л. сухого имбиря и 1 ч. л. куркумы, 200 мл воды. Вскипятите воду, положите в нее специи и проварите их на слабом огне 1 минуту. Оставьте настаиваться в закрытой посуде 20—30 минут, остудите, процедите и пейте маленькими глотками. Есть и второй рецепт. Для его приготовления вам понадобятся 0,5 л нежирного молока, 0,5 л воды, по 10 шт. гвоздики и кардамона, 1 ст. л. свежего имбиря, 0,5 ч. л. мускатного ореха молотого и 2 ч. л. зеленого чая. Налейте горячую воду в эмалированную кастрюлю и поставьте ее на огонь. Добавьте гвоздику, кардамон и зеленый чай. Когда вода закипит, добавьте молоко и мелко нарезанный имбирь. Когда смесь начнет закипать второй раз, добавьте мускатный орех и дайте покипеть 3—4 мин. на медленном огне. После этого снимайте чай с огня.

БАДЬЯН. Эту пряность многие знают с раннего детства по известному противокашлевому лекарству пектусин. Именно эта пряность придает ему специфический запах. Благодаря эфирным маслам, которые входят в состав бадьяна, он разжижает мокроту, уменьшает осиплость голоса и способствует отхаркиванию мокроты. Бадьян можно использовать в качестве чая: 1 ч. л. с верхом плодов, которые предварительно нужно растереть или растолочь (лучше в ступке), залейте 1/4 стакана кипятка и через 10 минут процедите. Полученный настой разбавьте кипятком и подсластите медом. Пить бадьяновый чай можно 2—5 раза в день. Кроме этого, вы можете приобрести бадьяновое масло для растирания груди и спины на ночь.

Татьяна Приходько

segodnya.ua