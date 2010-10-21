Насколько сильно Вы подвержены стрессам? Тест

Мы хотим предложить вашему вниманию тест, позволяющий сделать выводы о том, насколько сильно вы подвержены стрессам, а также он подскажет, насколько опасными для вас могут оказаться их последствия. Ответив на пятнадцать вопросов, давая на них один из четырех предложенных ответов, вам предстоит подсчитать общую сумму баллов, которая и позволит вам делать соответствующие выводы.

Четыре балла можете смело начислять себе за ответ –«почти всегда»; три балла – за ответ «часто»; два балла – «редко»; один балл – «почти никогда».

1.Способны ли какие-либо мелочи легко вывести вас из равновесия?

2.Нервирует ли вас даже кратковременное ожидание кого-либо?

3.Вы болезненно воспринимаете критику?

4.Присуще ли вам краснеть, оказавшись в неловком положении?

5.Отвечаете ли вы «взаимностью», если в общественном транспорте кто-то толкает вас локтями?

6.Присуще ли вам опаздывать на свидания, встречи?

7.Вы не способны внимательно выслушивать других, постоянно норовите вставить в разговор «свои пять копеек»?

8.Свойственно ли вам неважно чувствовать себя в утренние часы?

9.Случается ли вам испытывать чувство беспокойства без видимой причины?

10.Вы не можете избавиться от постоянного чувства усталости, отключиться от переживаний любого рода?

11.Случаются ли у вас боли в спине, шее?

12.Беспокоитесь ли вы по поводу здоровья своего сердца?

13.Вам свойственно «барабанить» кончиками пальцев по поверхности стола?

14.Вы даже не замечаете, что когда сидите, вы обязательно начинаете качать ногой?

15.Вы считаете себя довольно развитыми человеком, разбирающимся в большинстве вопросов лучше других, но почему-то этого никто не желает замечать?

Пришло время для подведения итогов.

Если вам удалось набрать сумму, не превышающую двадцати четырех баллов, то это является свидетельством того, что жизнь ваша отличается размеренностью, она спокойна, прагматична, во всех ваших действиях и поступках присутствует разум, все это позволяет вам успешно справляться с любой возникшей проблемой. Но вам бы не помешало соотнести свои ответы на вопросы этого теста с ответами на него любого из близких вам людей, вполне возможно, что выясниться факт того, что вам попросту следует избавиться от «розовых очков», через которые вы взираете на мир?

В том случае, когда сумма набранных баллов составила от двадцати пяти до тридцати восьми, то в такой ситуации есть все основания для того, чтобы назвать вашу жизнь достаточно напряженной и наполненной деятельностью.

Вы всегда стремитесь достичь чего-либо, что приводит к стрессам.

Менять что-то в своей жизни на данный момент вы вовсе не намерены, а все же стоит оставить для себе часть времени, чтобы заняться той же медитацией или аутотренингом, укрепить собственную защиту.

Сумма баллов от тридцати девяти до пятидесяти?

В этом случае можно говорить о том, ваша жизнь представляет собой непрекращающуюся борьбу.

Наверняка вас отличает честолюбие, стремление к достижению успехов на карьерной лестнице или иных не меньших побед на любом ином поприще.

Мнение окружающих играет для вас чрезвычайно важную роль, так как оно помогает вам поддерживать себя в тонусе и в совершенно не нужном напряжении.

Если ничего не изменить в самое ближайшее время, то, скорее всего, вам удастся добиться немало, но вот победа не станет «сладкой».

Лучше выбрать другую тактику поведения, так например, старайтесь, по мере возможности, избегать конфликтных ситуаций и ненужных споров, не давайте выхода «неправедному» гневу, который способны вызвать в вас любые мелочи, откажитесь от стремления достичь максимальных результатов.

Постарайтесь вовремя останавливаться, а для поддержания спокойствия необходимо срочно заняться любой методикой психической саморегуляции и больше времени уделять отдыху.

Ну, а если сумма баллов превышает пятьдесят, то в этом случае можно сравнить вас и вашу жизнь с водителем автомобиля, одновременно жмущего на педали газа и тормоза.

Вам рекомендуется срочно поменять свой образ жизни, ведь здоровье находится «под ударом» из-за вашей подверженности стрессам.

В этом случае не стоит возлагать больших надежд на способность самостоятельно справиться с ситуацией, так как она требует уже вмешательства специалистов, а точнее, психотерапевтов и психологов.

Будьте счастливы и берегите свое здоровье!

www.gen.su