Кому больше всего угрожают магнитные бури

Магнитная буря - это быстрые и мощные изменения в магнитном поле Земли, возникающих в период повышенной солнечной активности. Такие изменения не проходят незамеченными для жителей планеты: во время магнитной бури нарушаются функции сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, замедляются реакции центральной нервной системы, снижается работоспособность.

Доказано, что перепады атмосферного давления и температуры, вызванные колебанием магнитного поля, негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, вследствие чего увеличивается количество инфаркта миокарда, инсульта, других заболеваний. Частота метеопатических реакций с возрастом значительно возрастает.

Это обусловлено возрастными изменениями нейрогуморальной регуляции, развитием хронических заболеваний, которые существенно снижают приспособительные возможности стареющего организма, и адекватность его реакций на изменения окружающей среды. Соответственно, у многих пожилых людей развиваются разнообразные проявления метеопатических реакций, причиной которых могут быть изменения барометрического давления, температуры и влажности воздуха, сильные ветры. Неурядицы со здоровьем также нередко связаны с переездом больных в другие климатических зон и необходимостью акклиматизации.

Реакции организма на погодные факторы могут быть общими и проявляться ощущением слабости, подавленности, раздражения, беспричинного страха, бессонницей. На фоне общего изменения самочувствия появляются более конкретные жалобы на боль в суставах и мышцах, невралгия, головную боль, а также симптомы, характерные для недостаточности кровообращения в коронарных сосудах (боль в области сердца - стенокардия) или сосудах мозга (головокружение, тошнота и т.п.).

У людей старшего возраста патологические погодные реакции обычно проявляются нарушением деятельности сердечно-сосудистой системы, в процессе старения раньше других подвергается структурным и функциональным изменениям. При артериальной гипертензии - это повышение артериального давления вплоть до появления гипертонических кризов, по коронарной недостаточности, ишемической болезни сердца - приступы боли в области сердца, стенокардия, иногда с развитием инфаркта миокарда.

Для больных с гипотонической болезнью и ишемической болезнью сердца при нормальном АД неблагоприятным является снижение атмосферного давления и повышение влажности и температуры воздуха. При этом метеопатические реакции проявляются ощущением слабости, сонливостью, удушьем, болью различной локализации.

У больных бронхиальной астмой, бронхитом, пневмосклероз метеорологические изменения вызывают обострение основных симптомов заболевания - кашля и удушья. Довольно распространенной патологией у лиц пожилого возраста являются изменения опорно-двигательного аппарата, прежде всего в позвоночнике и суставах нижних конечностей - остеохондроз, спондилоартроз, артроз. В случае изменения погодных условий, особенно снижении температуры воздуха и атмосферного давления, заостряются характерные для этих болезней симптомы - невралгия, радикулит различной локализации, артралгия, миалгия.

В период циклонов особенно часто наблюдаются обострения ишемической болезни сердца, повышение артериального давления.

К средствам профилактики метеопатий относятся меры, направленные на устранение факторов развития преждевременного старения: адекватная для возраста двигательная активность, постепенное рациональное закаливание, сбалансированное питание, личная гигиена, ликвидация вредных привычек.

Непосредственные меры предупреждения и лечения неблагоприятных метеопатических реакций являются индивидуальными и, по сути, сводятся к профилактике обострений хронических заболеваний. Лицам, которые тяжело переносят изменения климатических и погодных условий, в этот период можно посоветовать соблюдать постельный режим и профилактический прием некоторых медикаментов. Это могут быть анальгетические, противоаллергические, седативные средства, а также комплексные витаминные препараты с витамином С. Конечно, возможность применения любого лекарства следует обсудить с Вашим врачом.

Влияние на организм магнитных бурь сих пор остается малоизученным. По мнению большинства специалистов, изменение геомагнитного фона влияет на регуляцию тонуса кровеносных сосудов и непредсказуемо изменяет уровень артериального давления. Врачи предупреждают - в период всплеска активности геомагнитного фона надо максимально обезопасить себя.

Самым опасным временем для людей с больным сердцем считают утро. Именно на это время приходится значительное количество сердечных приступов. Нервная система, регулирует работу сердца, не успевает настраиваться на режим "активности" и оказывается неподготовленной к нагрузкам. Поэтому в "критические" дни не стоит прыгать с кровати, как только вы проснулись. Немного полежите. Затем сядьте на кровати, спустите ноги и посидите так еще некоторое время. При переходе из горизонтального положения в вертикальное происходит перераспределение крови. Если "растянуть" процесс вставания, кровеносные сосуды успеют к этому подготовиться. Любое резкое движение может привести к тому, что мозг окажется в ситуации острой нехватки кислорода, которое поступает через кровь. Это может стать причиной обморока. Утреннюю зарядку, если вы привыкли к ней, превратите в дневную разминку.

Так же постепенно нужно "входить в день". Распределить дневную активность таким образом, чтобы максимум ее приходился на середину дня, желательно - до обеда. С утра и ближе к вечеру, по возможности, займитесь легким трудом, старайтесь не нервничать. В этот период в организме человека происходят значительные колебания артериального давления. Поэтому не стоит "провоцировать" давление до лишних перепадов. А вечером устройте себе легкую прогулку - независимо от погоды и усталости. Некоторые думают, что бурю, как и грозу, лучше пересидеть дома. На самом деле для организма нет разницы - прячетесь вы под кроватью или сидите на лавочке в сквере. На свежем воздухе - дышится легче, не будет одышки.

Впрочем, каким бы тяжелым оказался день, он наверняка закончится хорошо, если вы сами не будете ждать от него неприятностей. Пусть вокруг бушуют магнитные бури, но не давайте им пробиться к вам, выставьте заслон хорошего настроения и бодрости духа.

У больных ишемической болезнью сердца состояние здоровья ухудшается на 50-55%, чем в обычные дни. Из них 25-27% приступов стенокардии возникает накануне неблагоприятных дней, столько же - на следующий день.

У метеозависимых людей во время магнитных бурь заметны чувство тревоги и тоски, психическое напряжение, повышенная раздражительность и бессонница. Немало детей в такие дни становятся агрессивными или уязвимыми, медленнее выполняют школьные задания, невнимательны на уроках.

Значительные отклонения в физиологическом состоянии наступают через 24-48 часов после магнитной бури.

Диеты, которая бы помогла пережить без проблем атмосферные перипетии, нет. Однако некоторые общие закономерности все же есть. Калорийность пищи в неблагоприятные дни желательно снизить примерно на 1 / 3 (не более 2000 ккал в день), ограничьте жиры и углеводы. Вообще в такие дни врачи рекомендуют не переедать. Перегруженный пищей пищеварительный тракт "оттягивает" на себя кровь, а сердце и головной мозг будут чувствовать кислородный голод. В обычный день это ничем не грозит, но во время магнитных бурь последствия могут быть печальными. Предоставьте преимущество кашам, (особенно овсяной) приготовленным на воде или на нежирном молоке. Телятина - лучше, чем жирная свинина. А еще лучше - отварная рыба. А завершить этот критический день хорошо стаканом кефира, которая поможет заснуть. Хороший - 7-8 часов - сон так же помогает снизить метеозависимость. Тренирует защитные силы организма закаливание - обливание холодной водой, контрастный душ, посещение бани, сауны.

Олеся Донченко,

семейный врач