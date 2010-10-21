В этом году не стоит опасаться свиного пандемии гриппа

Анализ уровней антител вируса H1N1 после пандемии 2009 года предполагает, что третьей волны гриппа вряд ли стоит ожидать до конца этого года, хотя взрослым старше 50 лет, особенно с хроническими заболеваниями, эпидемиологи рекомендуют пройти иммунизацию в течение сезона гриппа осенью.

Канадские клиницисты Университета Британской Колумбии и BC Biomedical Laboratories сравнили уровни в крови антител гриппа H1N1 до и после пандемии 2009 года среди свыше тысячи человек в возрасте от 9 месяцев до 101 года. Пробы, взятые перед пандемией, указали, что менее 10% детей и взрослых в возрасте до 70 лет имели защитные уровни антител H1N1, а среди людей старше 80 лет - 77%. В последующие волны инфекционной эпидемии и во время осенней кампании по иммунизации в 2009 году степень защиты от вируса в организме людей в возрасте до 20 лет составляла 70%, а у взрослых в возрасте 20-49 лет - 44% и ещё меньше среди возрастной категории 50-79 лет - 30%. Люди в возрасте 70-79 лет имели низкий уровень антител - 21%, тогда как те, кому за 80 - более высокие показатели.

Высокий процент защиты от гриппа среди детей и подростков медики объясняют возможной ранней вакцинацией несовершеннолетних от гриппа H1N1. По их оценкам, уровня защиты выше 40% будет достаточно, чтобы предотвратить большие эпидемии среди населения, особенно если иммунизация проведена среди детей школьного возраста, которые обычно вносят наибольший вклад в распространение гриппа. Учитывая, что общий уровень защиты от вируса оценивается в 46-70% среди детей, эти выводы почти исключают возможность существенной третьей пандемии гриппа H1N1 во время осенне-зимнего сезона 2010-2011 года, если не будет значительного ослабления антител или изменений в структуре вируса, считают врачи. Тем не менее, взрослые и пожилые люди от 50 до 79 лет могут быть всё ещё подвержены риску заражения.

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