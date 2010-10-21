Месяц рождения влияет на здоровье

Дети, которые рождаются в летние месяцы, имеют повышенный риск развития рассеянного склероза (РС), поскольку их мамы во время беременности недостаточно находятся на солнце (и, соответственно, у них вырабатывается меньше витамина D), - утверждают ученые из Королевского детского госпиталя Мельбурна и Австралийского национального университета.

Ученые говорят, что солнечный свет в первые 3-4 месяца беременности влияет на развитие центральной нервной системы и иммунной системы ребенка.

Проведенное учеными исследование охватило данные о 1524 пациентах с РС, рожденных между 1920 и 1950 годами, учитывалися месяц и место их рождения.

Исследования показали, что дети, рожденные в ноябре и декабре (летние месяцы в Австралии, где проводилось исследование) были на 32% больше подвержены развитию рассеянного склероза, чем те, кто родился в мае и июне.

Результаты исследования опубликованы на сайте British Medical Journal.

uaua.info