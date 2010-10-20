Народные средства от заложенности носа

Пейте больше жидкости.

Чтобы восполнить потерю жидкости во время чихания и застоя слизи в носу, медицинские эксперты рекомендуют выпивать приблизительно 2 литра жидкости в день.

Масло от простуды.

Если вам трудно дышать из-за воспаления носовых пазух, специалисты предлагают ингаляции со следующей смесью:

2 капли масла розмарина 1 капля масла герани 1 капля масла эквалипта

Вдыхание паров насыщенных или смягчающих масел поможет сокращению распухших слизистых оболочек и разжижению слизи, что облегчит ваше дыхание.

Травы от простуды.

Принимайте желтокорень. Ученые доказали, что два алкалоида - содержащиеся в желтокорне, - берберин и гидрастин,- уменьшают воспаление слизистой. Принимайте ежедневно от 0,5 до 1 г порошка из корней этого растения или по 20-0 капель жидкого экстракта.

Принимайте траву только во время воспаления. Если принимать ее слишком долго, то сильные алкалоиды могут причинить вред вашей печени. Нельзя принимать эту траву во время беременности, так как она может вызвать выкидыш.

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