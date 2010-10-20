Идеальная диета

Формулу идеальной диеты для сохранения здоровья составили ученые из Лундского университета в Швеции. Исследователи обнаружили, что сочетания некоторых продуктов способны оказывать оздоравливающее действие на людей.

В исследовании рациона питанияприняли участие 44 здоровых людей с избыточным весом в возрасте от 50 до 75 лет. В течение двух месяцев они ели продукты, которые, по предположению ученых, снижают противовоспалительные реакции в тканях организма.

После окончания диеты уровень «плохого» холестерина, избыток которого приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, снизился на 33 процента, содержание липидов в крови на 14 процентов, артериальное давление понизилось на 8, а вероятность образования тромбов – на 26 процентов.

Кроме того, у участников эксперимента значительно уменьшился риск развития воспалительных реакций в организме, и улучшились функции познавательных способностей и памяти.

В результате исследования эффективными признаны продукты с высоким содержанием антиоксидантов, низким гликемическим индексом, Омега-3 жирными кислотами, цельным зерном, пробиотиками и пищевыми волокнами: жирная рыба, ячмень, соевый белок, ягоды, миндаль и цельнозерновой хлеб.

Разумеется, исключительно из этих продуктов здоровый рацион состоять не может, однако их регулярное употребление идет только на пользу.

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