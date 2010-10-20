Тесты на память улучшают работу мозга

Тесты могут действительно улучшить качество обучения, в соответствии с исследованием Кентского государственного университета /США/. Выполнение различных практических тестов, особенно тех, в которых нужно вспомнить что-то, резко увеличивают вероятность того, что вы будете в состоянии запомнить эту информацию позже, говорит доктор Кетрин Роусон. Заучивание наизусть информации - это не самый лучший способ сохранить её в памяти. Как утверждают неврологи, гораздо эффективнее проходить тесты на память, позволяющие эффективно кодировать новые и уже имеющиеся в мозге данные.

Специалисты провели эксперименты с изучением иностранного языка: они набрали ключевые слова, объединяющие иностранное слово с родным /в данном случае/ английским словом. Пробные языковые тесты привели к тому, что добровольцы смогли не только лучше запоминать иностранные слова и их значение, но и лучше подбирать ключевые смысловые слова для ассоциации с незнакомым языком. Подобные тесты на память позволяют усовершенствовать работу мозга лучшим образом, чем стандартное обучение.

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