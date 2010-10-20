20 октября – Всемирный день профилактики остеопороза

По данным ВОЗ, остеопороз как причина инвалидности и смертности людей занимает четвертое место после инфекционных заболеваний. Эпидемиологические исследования показали, что нет ни одной расы, ни одной национальности и страны, свободной от этого заболевания.

Женщины, как правило, страдают от остеопороза после 50 лет, а мужчины - после 70. Основная опасность при остеопорозе заключается в том, что в 50% случаев начальные стадии этой болезни проходят бессимптомно. Именно поэтому особенно важно проводить регулярные профилактические осмотры и консультироваться со специалистами о подходящей диете. Профилактика остеопороза заключается в своевременном лечении первичных заболеваний, а также в соблюдении здорового образа жизни: надо употреблять в пищу богатые кальцием продукты, отказаться от вредных привычек и заниматься спортом. Кроме того, врачи рекомендуют не употреблять пищу, содержащую белки, чаще трех раз в день и не выпивать за день более шести чашек напитков, содержащих кофеин.