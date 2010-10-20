Лучшие продукты от изжоги

Если у вас появилась изжога, то важно не только есть «хорошие» продукты, правильно их дозировать.

ТОП-5 лучших продуктов от изжоги, которые гарантированно поможет избавиться от изжоги, рекомендуют специалисты медицинской организации National Heartburn Alliance (США).

Овсянка

В овсянке мало жира, много волокон, она успокаивает желудок. После овсянки съешь кусочек банана – это натуральный «убийца» излишков желудочного сока.

Имбирь

Свежий имбирь действует как пожарная пена – быстро тушит огонь в твоем желудке. Имбирь – старая панацея от всевозможных проблем с животом. Твоя дневная доза – 2-4 грамма имбиря, но если есть больше то можно заработать и серьёзные болячки.

Макароны

Сами макароны в идеале должны быть из непросеянной муки, что дает больше полезных волокон. Ешьте макароны без кетчупов.

Бобовые

Бобовые – отличный источник протеина и волокон. Если у тебя рефлюкс, они должны обязательно быть в твоем рационе.

Яблочное пюре

Пюре поможет снизить уровень жира и добавит клетчатки. Пюре нужно столько же, сколько было нужно масла.

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