Лучшие продукты от изжоги
Натуральные «убийцы» излишков желудочного сока
Если у вас появилась изжога, то важно не только есть «хорошие» продукты, правильно их дозировать.
ТОП-5 лучших продуктов от изжоги, которые гарантированно поможет избавиться от изжоги, рекомендуют специалисты медицинской организации National Heartburn Alliance (США).
Овсянка
В овсянке мало жира, много волокон, она успокаивает желудок. После овсянки съешь кусочек банана – это натуральный «убийца» излишков желудочного сока.
Имбирь
Свежий имбирь действует как пожарная пена – быстро тушит огонь в твоем желудке. Имбирь – старая панацея от всевозможных проблем с животом. Твоя дневная доза – 2-4 грамма имбиря, но если есть больше то можно заработать и серьёзные болячки.
Макароны
Сами макароны в идеале должны быть из непросеянной муки, что дает больше полезных волокон. Ешьте макароны без кетчупов.
Бобовые
Бобовые – отличный источник протеина и волокон. Если у тебя рефлюкс, они должны обязательно быть в твоем рационе.
Яблочное пюре
Пюре поможет снизить уровень жира и добавит клетчатки. Пюре нужно столько же, сколько было нужно масла.