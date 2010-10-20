Предвыборные детские площадки опасны для здоровья

Предвыборные детские площадки, которые сегодня массово устанавливаются во дворах избирателей, могут представлять серьезную угрозу для здоровья маленьких украинцев. Об этом сообщил начальник Управления молодежной и семейной политики Одесского городского совета Андрей ЮСОВ.

В переданном УНИАН комментарии пресс-службы Управления молодежной и семейной политики Одесского горсовета, в частности, отмечается, что хаотично устанавливая игровые площадки, кандидаты в депутаты часто не учитывают элементарных правил безопасности, которые должны быть соблюдены в подобных случаях.

«В частности, одним из таких нарушений является то, что сегменты детской площадки просто закапываются в землю, а не заливаются бетоном. В связи с этим нарушается устойчивость и прочность металлических конструкций, что при раскачивании, расшатывании и лазании может привести или к падению всей конструкции, которую обычно вкапывают в землю не глубже чем на 30-40 см, или к поломке сварки отдельных деталей. В обоих случаях такие игровые сооружения несут большую угрозу для здоровья и жизни детей », - предостерегает А.ЮСОВ.

Он также отмечает, что некоторые из кандидатов устанавливают во дворах избирателей даже самодельные конструкции, однако, кто будет нести ответственность за возможные последствия пользования такими площадками, неизвестно.

«Учитывая то, что предвыборные игровые площадки, как правило, устанавливают без контроля представителей горисполкома, остается открытым вопрос, кто будет нести ответственность за их дальнейшую эксплуатацию и будет ли взят этот вопрос на баланс территориальных общин. Также сомневаюсь, что и сами кандидаты, даже в случае проигрыша, будут отвечать за установку таких сооружений», - отметил чиновник.

В связи с этим, А.ЮСОВ обратился ко всем кандидатам из различных политических сил с призывом не экономить на здоровье и безопасности людей, и если уже решили что-то сделать для своих избирателей, делать это качественно и ответственно. Родителям чиновник посоветовал внимательнее следить за тем, где проводят досуг их дети и соответствуют ли необходимым нормам площадки, на которых они играют.