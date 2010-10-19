Какое молоко лучше: домашнее или магазинное?

Между диетологами до сих пор не утихают споры по поводу того, какое молоко лучше всего подходит для ежедневного употребления. Одни склоняются к пользе домашнего молока, оперируя тем, что оно содержит в себе все полезные вещества. Другие – видят пользу в молоке, которое мы обычно приобретаем в магазинах.

С одной стороны домашнее молоко ценнейший продукт, который содержит в себе от природы натуральные и полезные элементы. Но с другой стороны домашнее молоко таит в себе множество опасностей. В частности, условия хранения домашнего молока приводят к развитию самых разных видов бактерий, поэтому нередко в таком молоке после лабораторных исследований находят самые опасные для здоровья микроорганизмы.

Чтобы обезопасить себя от возможных недугов домашнее молоко обязательно рекомендуется кипятить, но данный вид термической обработки просто сводит на нет всю полезность продукта.

Если говорить о молоке из пакетов, то в нем и правда намного меньше витаминов, чем в домашнем. Кроме этого в пакетированном молоке в процессе гомогенизации могут образовываться свободные радикалы. Так же в магазинном молоке полностью отсутствуют полезные ферменты, которые разрушаются в процессе его обработки.

Но, даже не смотря на это, пакетированное молоко содержит в себе кальций и белки. Чтобы выбрать для себя подходящее магазинное молоко, необходимо знать, что в настоящее время выделяют несколько видов пакетированного молока, каждый из которых проходит свою особенную обработку.

Итак, ультрапастеризованное молоко благодаря особому методу обработки способно сохранить долгое время даже при комнатной температуре. Сам процесс обработки выглядит следующим образом: молоко находится в закрытой системе и там происходит его обработка с помощью температуры в сто тридцать семь градусов, при этом по времени это длится всего лишь несколько секунд. После этого молоко разливают в асептическую упаковку.

Стерилизованное молоко по времени обработки превосходит всех «собратьев». Как правило, молоко обрабатывается на протяжении получаса при температуре сто градусов. Благодаря этому молоко сохраняет свои свойства до полугода.

Пастеризованное молоко обрабатывается почти десять минут при температуре семьдесят градусов.

Нередко на полках магазинов можно найти молоко с пометкой «восстановленное». Такое молоко изготавливают из сухого, концентрированного или же сгущенного молока. Если следовать всем правилам новых технических требований по изготовлению молока, то данного рода молоко должно иметь пометку «молочный продукт», но вот на практике это практически не действует.

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