Розмарин и мята укрепляют память

Рацион питания, богатый лютеолином, снижает возрастное воспаление в мозге и связанное с дефицитом внимания ухудшение памяти, непосредственно регулируя выработку воспалительных молекул в мозге, показало открытие Университета Иллинойса /США/. Лютеолин /LOOT-ee-oh-lin/ содержится во многих растениях и продуктах, в том числе в моркови, перце, сельдерее, оливковом масле, мяте, розмарине и ромашке.

Фармакологи сосредоточили внимание на микроглиальных клетках, специализированных клетках иммунной системы, которые находятся в головном и спинном мозге. Инфекции стимулируют микроглии для производства сигнальных молекул, называемых цитокинами, которые вызывают разные химические изменения в мозге. Некоторые из этих сигнальных молекул, воспалительные цитокины, служат причиной сонливости, потери аппетита, дефицита памяти и депрессивного поведения, часто сопровождающих болезни. Воспаление в мозге также, как представляется, вносит основной отрицательный вклад в возрастные проблемы с памятью.

В течение десятилетий учёные экспериментировали с разными питательными веществами и биологически активными соединениями в растениях, в том числе и с лютеолином. Впервые наконец удалось установить, что это натуральное вещество улучшает умственное здоровье, действуя непосредственно на клетки микроглии, чтобы уменьшить производство вредных цитокинов в головном мозге. Лютеолин способствует выживанию нейронов после воздействия бактериальных токсинов, вырабатываемых воспалительными цитокинами.

После клиницисты провели лабораторные испытания на стареющих мышах, давая животным в течение 4 недель лютеолин. Грызуны благодаря веществу имели улучшенную пространственную память и сниженные уровни маркеров воспаления в гиппокампе, области мозга, важной для памяти и пространственной осведомлённости.

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