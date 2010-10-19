Во Франции - массовые акции против увеличения пенсионного возраста
10:18, 19 октября 2010Зарубежные новости
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Саркози непреклонен
В более чем двухсот городах Франции сегодня снова пройдут уличные демонстрации против увеличения пенсионного возраста в стране.
Акции протеста, которые продолжаются с сентября, уже привели к нарушению воздушного и транспортного сообщения, работе школ и других предприятий, передает Радио «Свобода».
Вчера из-за забастовок на нефтеперерабатывающих заводах около полутора тысяч автозаправочных станций остались без бензина.
Президент Франции Николя САРКОЗИ заявил в понедельник, что не откажется от планов увеличить пенсионный возраст с 60 до 62 лет.
Голосование по пенсионной реформе во французском парламенте назначено на эту неделю.
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