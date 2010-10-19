Во Франции - массовые акции против увеличения пенсионного возраста

В более чем двухсот городах Франции сегодня снова пройдут уличные демонстрации против увеличения пенсионного возраста в стране.

Акции протеста, которые продолжаются с сентября, уже привели к нарушению воздушного и транспортного сообщения, работе школ и других предприятий, передает Радио «Свобода».

Вчера из-за забастовок на нефтеперерабатывающих заводах около полутора тысяч автозаправочных станций остались без бензина.

Президент Франции Николя САРКОЗИ заявил в понедельник, что не откажется от планов увеличить пенсионный возраст с 60 до 62 лет.

Голосование по пенсионной реформе во французском парламенте назначено на эту неделю.