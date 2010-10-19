Амазонская диета – путь к долголетию

Амазонская диета с ежедневным потреблением сушеных ягод гуараны - верный путь к долголетию. К такому выводу пришли исследователи из бразильских государственных университетов штатов Амазонас и Риу-Гранди-ду-Сул, в поле зрения которых попали долгожители из городка Мауэс, расположенного в сельве на берегу Амазонки.

А началась эта история с бдительного чиновника из Национального института социального обеспечения. Тому показалось, что в Мауэсе с населением в пятьдесят тысяч человек как-то подозрительно много жителей в возрасте старше семидесяти лет. Их удельный вес в структуре населения был вдвое выше, чем в столице штата Амазонас - городе Манаусе. Уж не кроется ли тут какой подвох, а, проще сказать, не числятся ли в списках собеса "мертвые души", за которых ловкие мошенники получают пенсии по старости?

В общем, направили комиссию и выяснили, что подлога никакого нет и в помине, а местные старики в большинстве своем действительно отличаются завидным здоровьем. Средняя продолжительность жизни у мужчин в городе составляет 75 лет, а у женщин - все восемь десятков. Диабет, повышенное артериальное давление, ревматизм, старческое слабоумие - все эти болезни встречаются в Мауэсе на 60 проц реже, чем в столичном Манаусе.

Феноменом заинтересовались и геронтологи, и диетологи. Первые были удивлены, что в Мауэсе считается обычным делом, если в возрасте шестидесяти, а то и семидесяти лет местные мужчины решают начать "с чистого листа новую жизнь", женятся и заводят детей. А диетологи обнаружили, что все жители Мауэса как минимум несколько раз в день принимают традиционный напиток жителей Амазонии - разведенные в воде высушенные и измельченные ягоды гуараны.

Гуарана известна своим мощным тонизирующим воздействием на организм, противовоспалительным и противомикробным эффектом. Порошок гуараны помогает организму "сжигать жир" и мягко расширяет сосуды. Жители Мауэса первый стакан разведенного порошка гуараны принимают натощак и в течение дня готовят этот амазонский "энергетический коктейль" как минимум еще раза три.

"Наши исследования в Мауэсе показали, что регулярный прием гуараны увеличивает расход энергии в среднем на 200 калорий в день", - поделилась результатами экспедиции Ивана да Крус, геронтолог из Федерального университета Санта-Мария /штат Риу-Гранди-ду-Сул/. По ее мнению, питание жителей Мауэса очень напоминает так называемую средиземноморскую диету. Жители небольшого городка на берегу Амазонки едят очень много рыбы и зелени и почти не знают животных жиров.

А еще они практически не знают, что такое стресс - ведь жизнь в Мауэсе течет размеренно и спокойно.

nazdor.ru