70-летний кубинец с детства питается... стеклом

У представителей разных народов разные кулинарные пристрастия. Испанцы любят хамон, англичане - жареную рыбу, французы - сыр с плесенью. А семидесятилетний кубинец Трихимо Суарес Арсия утверждает, что с раннего детства ест стекло. При этом наибольшее предпочтение житель деревни Кабаку, что в восточной провинции Гуантанамо, отдает флуоресцентным лампочкам.

"Я то и дело ем стекло, не реже одного раза в две недели", - сказал Арсия в интервью газете "Хувентуд Ребельде". По словам крестьянина, он обзавелся этой весьма оригинальной привычкой в возрасте шести лет. "Когда меня собирались мобилизовать на сбор кофе, мама отправила мне две или три лампы дневного света /флуоресцентные/ и несколько обычных лампочек. Она знала, что я его люблю, - вспоминает Арсия. - У каждого ведь свои причуды".

"Если стекло слишком сильно колется, то я размалываю его и проглатываю, - отметил "гурман", добавив, что ни разу не повреждал ротовую полость во время этого процесса.

Арсия сообщил, что был у врача только однажды - в 1967 году - да и то по приказу самого Фиделя Кастро. "Помню, что команданте дал мне красный стакан. Я его укусил, и с первого раза ничего не получилось, со второго - тоже, а на третий стекло посыпалось - и дело пошло. Только донышко и осталось", - с гордостью отметил крестьянин. "Фидель сказал, что меня нужно изучить. Я согласился, и он велел, чтобы меня отправили в Гавану", - добавил он.

В кубинской столице Арсию поместили в Национальный госпиталь, где, по словам доктора Оскара Алонсо Чила, полностью изучили его пищеварительный тракт и не обнаружили никаких повреждений. Чил считает, что отсутствие внутренних травм у Арсии вызвано тем, что у него "прекрасные зубы, которыми он растирал стекло буквально в пыль". Сам крестьянин говорит, что у него 14 раз брали пробы желудочного сока, несколько раз делали анализ слюны и вообще обследовали всего. Тем не менее, никаких заболеваний у него не выявили, и он вернулся в родную деревню "спустя два месяца и четыре дня".

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